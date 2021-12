В аэропорту «Манас» возобновили рейсы. Ранее, порядка трех дней, приземлению и вылету самолетов мешали погодные условия. Недовольные пассажиры, которые не смогли вовремя выехать, даже устроили днем ранее небольшой бунт. «Некоторые пассажиры не понимали и бунтовали, но на данный момент все нормально. Представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с ними», — сообщили в администрации аэропорта накануне. Итого, из-за тумана в Бишкеке на запасном аэродроме в Алматы оказались три самолёта. «Стамбул (Турецкие авиалинии), Санкт-Петербург (Аэрофлот) и Дубай (Флай Дубай). Также на запасном аэродроме в Оше самолёт из Иркутска (АвиаТраффик)», — сообщили в «Манасе».

