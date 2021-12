Фото: Даниил Аксенов Невозможно представить Новый год без музыки, ведь это такой же атрибут новогоднего настроения, как шампанское или мандарины. И даже если за вашим окном не видно снега, а взрослая жизнь заметно усложняет веру в чудеса, то именно музыка способна создать новогоднюю атмосферу вокруг вас. «Клооп» решил составить для вас праздничный плейлист, чтобы вам было веселей наряжать елку, готовить еду, накрывать новогодний стол или просто поднимать себе настроение! «Пусть идёт снег, пусть идёт!». Вы точно слышали эту песню! Ведь это одна из самых известнейших песен на английском языке. Она была написана поэтом Сэмми Каном жарким июльским днём 1945 года. Поётся в ней о буране на улице, об уютном камине дома, и конечно же, о любви! Песня настолько полюбилась всем, что ее перепели не менее 20 раз. «”Let It Snow” была написана в самый жаркий день в году. Я сказал Жюлю Стайну: “Почему бы нам не пойти на пляж и не освежиться?”. А он ответил: “Почему бы нам не остаться здесь и не написать зимнюю песню”. Я сел за печатную машинку: “O, на улице так отвратительно, но огонь в камине столь восхитителен, и раз нам некуда идти, пусть снежит, пусть снежит, пусть снежит”, — рассказывал Сэмми Кан в книге «Songwriters on Songwriting». Наверняка, многие из вас слышали эту песню, потому что она одна из самых популярных. Сегодня мы привыкли слушать ее в идеальном исполнении замечательного Бобби Хелмса. Но послушайте также, как поет ее Элла Фицджеральд, и вы точно не останетесь равнодушными. Безумно романтичная песня, которая перенесет вас в новогодний мир кино. Кстати, впервые эту песню исполнила актриса Джуди Гарленд в фильме «Встреть меня в Сент-Луисе». Советуем послушать ее также в нежном исполнении Уитни Хьюстон. Еще одна интересная деталь: согласно данным Википедии, почти за 70 лет ее спело примерно 100 исполнителей и групп. Вот уже более сорока лет эта песня возвращает новогоднее настроение. И хотя слушают ее в новогоднюю ночь или для создания праздничной атмосферы в канун праздника, она про утро после новогодней вечеринки. Утро, когда все шампанское выпито, фейерверки погасли, все кажется таким серым и нужно поздравить друг друга с праздником и подумать, что нас ждет в наступившем году. Еще одна «новогодняя песня», которая напоминает о празднике, но рассказывает о другом. В песне поётся про невзаимную любовь мужчины, который подарил женщине своё сердце на Рождество. Но на следующий день она его вернула обратно. «В этом году, чтобы оградить себя от переживаний, я подарю своё сердце кому-нибудь особенному», — поёт Джордж Майкл. Несмотря на текст песни, она стала неким трогательным новогодним гимном, под который можно окунуться в атмосферу зимы и новогоднего чуда. Мэрайя Кэри согласилась спеть эту песню, потому что Рождество было ее любимым праздником. И как удачно, ведь многие критики восторженно встретили композицию, прозвав ее одной из величайших рождественских песен. «Я мечтала, чтобы песня стала классической рождественской песней», — сказала Кэри в одном из интервью журналистам. Ну что ж, сказано — сделано! Заводная песня Бренды Ли звучала в качестве саундтрека к, полюбившемуся нами, фильму «Один дома». И эта песня действительно о празднике. Вечеринка, елка, тыквенный пирог, рождественский гимн, гирлянды — в общем, все как надо! Рождественскую классику перепела и Мадонна. «Дорогой Санта, положи мне под елку шубку! Я так хорошо себя вела!» Песня очень красивая, а на бэкграунде звучит оркестр, который дарит ей особенный шарм. Ее также можно послушать в исполнении Этры Китт, Мэрилин Монро, Гвен Стефани и даже Майкла Бубле (у этого канадского певца есть целый рождественский альбом, который ежегодно становится супер-популярным в канун праздников). Песня к праздникам есть даже у The killers — про непослушного мальчика. «Дорогой Санта, возможно, я был непослушным, но теперь я — хороший», — поёт парень. «Парень разве ты не понял? Я накажу тебя в пример всем детишкам!» — отвечает Санта. Хотите послушать что-нибудь душевное и лирическое? Тогда, песня «Пломбир» подойдёт идеально. Она нежная и спокойная. Под неё можно подумать о наступающем, понастольгировать об уходящем годе, ну и просто вспомнить детство и даже — осмелиться поверить в чудо! Песни о новом годе и Рождестве появляются ежегодно, ведь если такой удасться стать очередным праздничным гимном, то слушать ее будут много лет. Например, у Ивана Дорна есть три песни о праздниках — на русском с Антохой MC, на украинском с Константином и просто сольно — про елочку. Есть песни о празднике и на кыргызском языке — стоит только вбить «Жаны жыл» в поисковике. Если у вас все еще нет праздничного настроения или просто хочется больше песен — найдите свою, ведь их так много.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!