Пресс-служба МВД сообщила, что новогодняя ночь прошла без происшествий, но сотрудники милиции продолжают вести работу в усиленном режиме. Сотрудники милиции. Фото: УВД Иссык-Кульской области Всего по республике 31 декабря поступило 599 обращений о преступлениях и происшествиях, из них 82 зарегистрированы в едином реестре преступлений. Также в МВД отметили, что за ночь зарегистрировано 26 ДТП. Погибших нет, 30 человек получили различные телесные повреждения. Однако на центральной площади в Бишкеке в новогоднюю ночь потерялся 41 ребенок. По данным пресс-службы столичной милиции, из них 39 детей в целости и сохранности возвращены родителям и лицам их заменяющим. Двое детей доставлены в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД.

