Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом. В своем обращении он вспомнил апрельский конфликт на границе и выборы в парламент, сказал, что в этом году были успехи в экономике и сельском хозяйстве. “Дорогие кыргызстанцы! 2021-й год запомнится нам как яркими и светлыми событиями, так и тяжелыми испытаниями. Трагический инцидент в апреле нынешнего года в Баткенской области унес человеческие жизни… Вооруженное столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привело к человеческим жертвам и немалому экономическому ущербу. Как Глава государства, я ещё раз приношу слова соболезнования родным погибших и сочувствия пострадавшим согражданам. Отныне мы будем прилагать все усилия для того, чтобы предотвращать подобные события. Несмотря на все трудности, мы выстояли перед натиском этих вызовов. Мы вступаем в новую эпоху, уверенно глядя в будущее и твёрдой поступью шагая вперед. Состоявшиеся в конце уходящего года успешные выборы в Жогорку Кенеш показали, что наша страна не свернет с пути демократических реформ. Мы успешно завершили заключительный этап реформы системы государственного управления. Теперь настал черёд заниматься экономикой, повышением уровня жизни наших граждан и решением их насущных социальных нужд и потребностей. За этот год мы достигли серьезных экономических успехов, подвижек в промышленности и сельском хозяйстве. Появились новые и впечатляющие возможности для предпринимательства. И в дальнейшем государственная политика будет направлена на создание благоприятных условий для развития бизнеса в Кыргызстане. В условиях современного мира особое значение имеет воспитание молодого поколения в духе патриотизма, повышения уровня грамотности населения, пропаганды знаний, уважения к собственной исторической памяти и культурному наследию. Мы должны ценить независимость нашего государства и в дальнейшем укреплять мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство. Именно они — залог развития и процветания в государстве. 2021-й год был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Мы должны верить в себя, свои возможности и в то, что у нас уникальная страна, которая обладает большим потенциалом для развития и человеческими ресурсами”, — сказал Садыр Жапаров.

