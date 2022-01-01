За прошедшие сутки минздрав не зафиксировал смерти от пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 802 случая смерти из-за коронавирусной инфекции.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 59 человек.

Бишкек — 33;

Баткенская область — 6;

Чуйская область — 9;

Джалал-Абадская область — 8;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 748 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 1 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 256 пациентов. Еще 333 человека находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 45 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 871 человек.