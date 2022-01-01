За прошедшие сутки минздрав не зафиксировал смерти от пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 802 случая смерти из-за коронавирусной инфекции.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 59 человек.
- Бишкек — 33;
- Баткенская область — 6;
- Чуйская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 748 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 1 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 256 пациентов. Еще 333 человека находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 45 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 871 человек.
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