В Джалал-Абадской области на центральной площади города Кара-Куль сгорела новогодняя ёлка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00:07 часов в новогоднюю ночь. Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет. В 00:15 часов пожар был локализован, а затем полностью потушен.

В ведомстве отметили, что причина пожара уточняется.

В прошлом году в Кыргызстане сгорели две новогодние ёлки. В Сузаке дерево подожгли неизвестные, а в Базар-Коргоне ёлка загорелась из-за короткого замыкания проводов.