В сети 1 января распространились видео с президентом Садыром Жапаровым, на которых он в горах в лыжном снаряжении. На видео отдыхающие подходят к нему с просьбой сделать совместное фото и поздравляют с новым годом. Рядом с президентом находится его охрана.

