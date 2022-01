Президент Садыр Жапаров прорекламировал горнолыжный туризм в Кыргызстане. На его страницах в соцсетях 1 января опубликовано видео, снятое в Караколе. Жапаров пригласил туристов отдохнуть и покататься на лыжах в Кыргызстане. «Здесь есть пятизвездочные отели со всеми удобствами. База в Караколе входит в десятку лучших горнолыжных баз мира. Приезжайте в Кыргызстан», – сказал он. Глава государства отметил, что также в Чуйской долине есть горнолыжные базы Орловка, Чункурчак, Зил и другие. «Кыргызстан – страна зимнего туризма!» – подписал он видео. Ранее в сети появились видео, на которых с Жапаровым фотографируются отдыхающие. В середине декабря президент подписал указ о поддержке развития туризма в стране. Согласно этому документу, кабмину поручено образовать Национальный совет по развитию туризма и создать государственное учреждение «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане».

