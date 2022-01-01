В 2021 году кыргызстанцы пережили множество знаменательных событий. Как минимум, всего за год в стране прошло несколько выборных процессов: скандальное изменение конституции, приход к президентской форме правления, и, наконец выборы депутатов Жогорку Кенеша.

В этом списке самых читаемых материалов на «Клоопе» собраны разные события. Мы подготовили этот рейтинг на основе статистики посещаемости нашего сайта за 2021 год.



Айнура Сегизбаева. Скриншот

За январь самой просматриваемой стало заявление Айнура Сегизбаева — супруги задержанного экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, после того как ее задержали у Филармонии 28 января в день инаугурации Садыра Жапарова.

Тогда Сегизбаева предположила, что ее задержание может быть связано с тем, что она замужем за Абдилем Сегизбаевым.

«У меня возникло предложение к властям — тогда вы обязаны задержать недавно вернувшуюся жену Жаныша Бакиева и его самого, который 11 лет в международном розыске за массовый расстрел людей», — заявила она.



Райымбек Матраимов и Бек Борбиев. Коллаж

В феврале внимание читателей больше всего привлек певец Бек Борбиев, но не своими песнями, а постом, которым опубликовал на своей странице в фейсбук. Пост певца был посвящен его другу, экс-замглавы таможни Райымбеку Матраимову, которого признали виновным в коррупции.

Борбиев рассказал о том, как на Матраимова «давили» предыдущие президенты Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев.

Певец начал свой рассказ с последней беседы со своим другом Матраимовым после съезда партии «Мекеним Кыргызстан». По словам певца, он находился в списке первых 30 кандидатов в депутаты от политобъединения, но «почему-то» в этот день его оттуда «вычеркнули». Такое решение, рассказал Борбиев, принял высокопоставленный человек №1, то есть Сооронбай Жээнбеков.

Кроме этого Борбиев заявил, что и бывший президент Алмазбек Атамбаев вмешивался в дела Матраимова — сделал его «крайним», окрестив перед народом символом коррупции и дав прозвище «Райым-миллион».



Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

В середине марта президент Садыр Жапаров дал интервью изданию «Радио Азаттык», где поднял тему государственного долга Кыргызстана перед Китаем.

Жапаров пояснил, что, согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит долг китайскому «Эксимбанку», то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Такие, как ТЭЦ города Бишкек, альтернативную трассу «Север—Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин».

Глава государства отметил, что под управление Китая в этом случае могут уйти и другие объекты, но не уточнил, какие именно.

Жапаров добавил, что Кыргызстан до 31 декабря 2020 года должен был выплатить $30 млн и уже выполнил это условие, найдя источники финансирования. Какие именно это источники, глава государства не сообщил.

Эрик Ашыралиев.

В апреле стало известно, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил бывшего сотрудника мэрии Эрика Ашыралиева к 16 годам колонии и выплате штрафа в 300 тысяч сомов по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Ашыралиев устроился работать в отдел экономики и финансов Ленинской районной администрации и незаконно продал восемь квартир, конфискованных у бывшего мэра Наримана Тюлеева.

Решением суда Ашыралиева обязали выплатить 11 потерпевшим более 32 млн сомов. Ему предъявлено 27 эпизодов мошенничества и подделки документов.

Мужчина уже был ранее осужден за мошенничество и подделку документов на пять лет колонии-поселения. Поступая на работу в Ленинскую райадминистрацию в 2017 году, он скрыл сведения о судимости.



Фото: yanalya / freepik

В мае к удивлению, наиболее популярным стал материал «Клоопа» за 2019 год о женском оргазме. В нем авторка материала Айканыш Эралиева рассказывает, что оргазм не является главной целью в сексе или показателем его качества.

Из-за ошибочного мнения об этом большинство женщин (и треть мужчин) имитируют оргазм во время вагинального секса. Кто-то делает это для того, чтобы не задеть чувства или самооценку партнера, а кто-то — потому что «так надо».

Но оргазм и секс не обязательно должны быть взаимосвязаны и могут существовать по отдельности. В тексте рассказывается, почему вагинального оргазма не существует, а главный орган в женском удовольствии — не влагалище, а мозг.



Автобусы. Фото: Мэрия Бишкека

В июне 2021 года в Бишкеке произошла очередная забастовка водителей маршруток, требовавших повышение тарифа за проезд. Тогда для горожан была актуальная услуга попутки.

А между тем в столице курсировали и 20 бесплатных автобусов. Тогда в столичной мэрии сообщили, что автобусы предоставил общественный фонд «Умут Булагы», который был создан по инициативе первой леди Айгул Жапаровой.

«Мы их взяли в аренду у автобусной компании “Шыдыр Жол”. Десять автобусов уже вышли на линии, еще десять начнут сегодня. Мы их вернем, когда маршрутки снова выйдут на улицы города», – рассказали «Клоопу» в фонде.



Спасательные работы в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески». Фото: Пресс-служба МЧС.

Пресс-служба МЧС сообщила, что днем 27 июля к ним поступило сообщение о несчастном случае в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески» в селе Бостери.

По данным МЧС, тело 18-летнего Станислава Ситникова засосало в трубу диаметром 500 миллиметров для перекачки воды из озера в аквапарк.

Следствие по делу гибели Ситникова завершилось только в декабре. По итогам следствия, бизнесмена Айдара Текебаева, владеющего аттракционом где погиб Ситников, подозревают по статье «Создание опасности для потребителей» (в старой редакции Уголовного кодекса).

Согласно этой статье, бизнесмену грозит от двух до пяти лет лишения свободы, либо штраф от 120 до 140 тысяч сомов. При этом ранее сообщалось, что расследование идет и по статье «Убийство по неосторожности».



Марсбек Кыдыкбаев.

Пресс-служба Генпрокуратуры 6 августа сообщила, что прокурора Бишкека Марсбека Кыдыкбаева освободили с должности за незаконное вмешательство в деятельность стройкомпании и незаконное привлечение к уголовной ответственности руководителя этой компании.

В ведомстве не уточнили, о какой стройкомпании идет речь. Однако прокуратура Бишкека проверила документы одной стройкомпании на возведение жилого комплекса. Нарушений закона тогда не нашли. Однако руководитель стройкомпании был незаконно задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В итоге досудебное производство против главы стройкомпании прекратили. А ряд сотрудников прокуратуры Бишкека привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.



Мэр Оша вручает сертификат на квартиру Акжолу Махмудову.

Экс-таможенник Райымбек Матраимов, признавшийся в коррупции, подарил трехкомнатную квартиру в Бишкеке призеру Олимпийских игр по борьбе Акжолу Махмудову. Об этом сообщили в соцсетях его семейного фонда «Исмаил Ата».

Тогда в фонде сообщили, что 17 сентября в Оше состоялось награждение спортсменов, в котором приняли участие более 500 спортсменов. На церемонии также присутствовали мэр Оша Алмаз Мамбетов и депутат парламента, бывший спортсмен Шайлообек Атазов, тесно связанный с семьей Матраимовых.

«Со стороны президента фонда “Исмаил-Ата” Райымбека Исмаиловича Акжолу Махмудову была подарена элитная квартира в Бишкеке», — сказал Атазов в своем выступлении.



Выборы в Кыргызстане.

В октября «Клооп» начал набор независимых наблюдателей на парламентские выборы, которые прошли 28 ноября.

«Клооп» сумел набрать около 1500 независимых наблюдателей, которые в день выборов выявили десятки нарушений выборного процесса. Задачей наших наблюдателей был мониторинг всего, что может повлиять на выборы, начиная от предвыборной агитации и заканчивая проверкой итоговых протоколов.



Карта загрязнения воздуха в Бишкеке. MoveGreen

В ноябре экологическое движение MoveGreen представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке.

Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США.

По данным MoveGreen, организация использовала усредненные данные за два периода: с октября 2019 по март 2020 года и с октября 2020 по март 2021 года.

В декабре наибольшее внимание читателей привлекла известная кыргызстанская актриса и телеведущая Назира Айтбекова, которая опубликовала в своем инстаграме откровенные фотографии. После того, как актриса разместила первый снимок, на нее посыпался шквал негатива от пользователей соцсетей. Однако были и те, кто ее поддержал.

Тогда Айтбекова решила опубликовать вторую, еще более откровенную фотографию, но уже вместе со своими размышлениями под публикацией на тему понятия «позор» и его роли в кыргызском менталитете.

«”Позор! Тебе должно быть стыдно!”. У нас, у кыргызов, весь стыд заканчивается на одежде! Не стыдно делать, что угодно, если на тебе есть одежда!

Не стыдно заниматься коррупцией! Не стыдно воровать и обкрадывать свой народ! Не стыдно, глядя в глаза, говорить неправду! Не стыдно шантажировать снимками, вынуждая на секс!

«Не стыдно, продавать будущее народа и своих детей за 500-1000 сомов! И изменять своим женам и мужьям — тоже не стыдно! Убивать человека — не стыдно! Избивать своих жен — тоже! Не стыдно насиловать сыновей, дочерей своих, детей родственников! Не стыдно изнасиловать человека, встать и просто уйти! Не стыдно зачать ребёнка, а потом отказаться платить алименты! […] В общем, не стыдно топтать всю существующую человечность, но зато почему-то стыдно показывать то, чем нас наделила природа!» — написала Айтбекова .

Снимки вызвали большой резонанс среди подписчиков. Большинство комментаторов восхитились смелостью актрисы, начали делиться ее фотографиями в своих аккаунтах с текстами поддержки. Некоторые начали публиковать собственные фотографии личного характера.

Весь 2021 год мы вместе с нашими читателями следили за событиями, происходящими в Кыргызстане. Спасибо вам, дорогие читатели, что остаетесь с нами и поддерживаете команду «Клоопа»!