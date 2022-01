Выборы, выборы, выборы — завершившийся 2021 год был для кыргызстанцев утомительным, а грустные события, кажется, вытеснили позитивные. Произошел трагический вооруженной конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в Баткенской области. В результате которого с обеих сторон погибли 55 человек и получили ранения свыше двухсот граждан. Кроме того, никуда не делся COVID-19, от осложнений, вызванных которым, в 2021 году скончались 1 447 кыргызстанцев. Однако, в конце года мы решили собрать топ-3 однозначно хороших событий 2021 года. Тут подвиги кыргызских борцов, открытие Исторического музея и Всемирные игры кочевников в списке ЮНЕСКО. Борцы — триумфаторы В 2021 году кыргызские борцы достигли по-настоящему исторического достижения. Целых девять медалей завоевали они на летних Олимпийских играх в Токио и в Чемпионате мира в Осло. В августе на Олимпиаде Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов завоевали серебро, а Мээрим Жуманазарова — бронзу. Это наилучший результат кыргызских атлетов на Олимпийских играх с момента обретения независимости страной. Всего на Олимпийские игры отправились 16 кыргызских спортсменов. Когда они вернулись с Олимпиады в Бишкек, их встретили с цветами и поздравлениями, на площади Ала-Тоо состоялся концерт с участием президента Садыра Жапарова. Достигли высочайших успехов борцы и на Чемпионате мира, который прошёл в Осло в октябре. На этом турнире серебро завоевали Эрназар Акматалиев и Жоламан Шарбенбеков, а Алибек Осмонов взял бронзу. А для кыргызских борчих Чемпионат мира стал и вовсе триумфальным. Все три представительницы Кыргызстана — Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова — завоевали медали. Тыныбекова взял золото на этом турнире стала двукратной чемпионкой мира — такого достижения до неё в истории независимого Кыргызстана никто не добивался. Жуманазарова также стала чемпионкой мира и это стало её первой золотой медалью чемпионатах мира. Медет кызы же завоевала бронзу на этом турнире. На фоне сверхуспешного выступления кыргызских борчих на Олимпиаде в Токио и Чемпионате мира в Осло, власти задумались о строительстве отдельного зала для женской борьбы. Раньше такого зала попросту не было. 23 октября в кабмине сообщили, что по поручению президента Садыра Жапарова в Бишкеке выделили участок под строительство спортивного зала для занятий женской борьбой. Они пообещали, что в спортивном зале «будут созданы все необходимые условия» и в «ближайшее время начнет строительство» этого объекта. 28 октября в минкультуры сообщили, что госагентству по делам молодёжи, физической культуре и спорта при минкультуры выделили участок земли площадью в 800 кв метров в Бишкеке для строительства зала. Участок выделили на территории Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью «Жаштык» рядом с парком «Ата-Тюрк». В минкультуры тогда отметили, что госстрой уже начал разработку эскизного проекта. Как только её завершат и утвердят все необходимые документы — начнётся само строительство зала. Исторический музей открыли! 19 ноября спустя более 5 лет Исторический музей в Бишкеке вновь открыл свои двери. Открытие было ярким, красочным и музыкальным — перед приглашенными общественными деятелями, предпринимателями и деятелями искусства выступали акыны. Исторический музей закрыли на реконструкцию в марте 2016 года. Его планировали закончить за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывали. В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности. Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренним документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре. Читать по теме: Беспризорная культура: как Кыргызстан теряет исторические ценности из-за халатности и неподотчетности чиновников Последней озвученной проблемой, которая мешала открыть музей, была задолженность кыргызских властей. В сентябре 2021 года представитель Госагентства строительства сообщил, что музей закрыт из-за долга в размере 225 тысяч евро перед немецкой фирмой-подрядчиком. 2 ноября стало известно, что правительство выплатило долг немецкой фирме. Игры кочевников в списке ЮНЕСКО 16 декабря Всемирные игры кочевников включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Всемирные игры кочевников — это продукт Кыргызстана. На играх проводят международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Они проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции. Всемирные игры кочевников 2020 и 2021 года перенесли из-за пандемии COVID-19. «Всемирные игры кочевников теперь признаны не только просто проектом, а мировым культурным наследием», — отметил министр культуры Азамат Джаманкулов

