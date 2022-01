Киностудия «Кыргызфильм» сообщила об еще одной победе кыргызской киноленты «Шамбала» режиссера Артыкпая Суйундукова. Новое прочтение повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» на кинофестивале Moving Film Festival получило семь наград. Фестиваль независимых кинематографистов проходил в Иране с 28 по 31 декабря. Жюри решило, что команда «Шамбалы» лучшая в семи номинациях: «Лучший оператор» — Акжол Бекболотов и Мурат Алиев;

«Лучший композитор» — Мурзали Жеенбаев;

«Лучший звуковой режиссер» — Бакыт Ниязалиев и Калыбек Шерниязов;

«Лучший монтаж» — Наргиза Маматкулова, Караш Жанышов и Элдияр Мадаким;

«Лучший грим» — Айгуль Кыдыралиева;

«Лучший костюм» — Айгуль Кыдыралиева;

«Лучший визуальный эффект (VFX)» — Элдияр Мадаким и Изат Абдраимов. «Шамбала» — история создания и награды Кинофильм «Шамбала» был снят по повести Чингиза Айтматова «Ак кеме» («Белый пароход») в 2020 году. В том же году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае. На мероприятии присутствовали заместитель главы кабмина Жылдыз Бакашова, министр культуры Кайрат Иманалиев и творческая группа. Жылдыз Бакашова отметила, что «Шамбала» — это результат многолетнего опыта режиссера. «В этом фильме мы говорим о наивности и чистоте человека, а желание Айтматова отдавать реализовалось в еще одном отражении. Фильм — результат многолетнего опыта режиссера. Возможно, Артыкпай Суюндуков мечтал в таком же возрасте, как и ребенок в «Шамбале», и захотел снять этот фильм. Его мечта осуществилась», — сказала Бакашова на открытии премьеры фильма. Режиссер фильма, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суюндуков сказал, что брал разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова. «Чтобы снять этот фильм, мы получили разрешение от Айтматова еще при его жизни и поговорили с ним. Я объяснил, что хочу снять фильм по другому. Автор благословил съемки фильма», — сообщил Суйундуков. Оператор Болсунбек Таалайбек на своей странице в фейсбуке поделился своим мнением о фильме: по его словам, режиссер смог сделать акцент на очень важных вещах, не размениваясь на «мелочи жизни». «Большинство переживали, сможет ли фильм стать таким же, как “Ак кеме»*. Кинолента “Ак кеме” оставила после себя непреодолимый барьер: “Будь, как я, или не будь совсем”. Все были в ожидании, сможет ли преодолеть фильм установленный барьер. Но для творческого человека это ничего не значит. Артык агай говорил, что думал много лет [над темой], его надежды полностью оправдались. Очень точно были переданы место ребенка в этой жизни, его переживания, его цели и их несоответствие этой действительности. Агай действительно великий человек», — написал Болсунбек Таалайбек. * «Ак кеме» — фильм режиссера Болотбека Шамшиева по мотивам одноименной повести писателя Чингиза Айтматова, снятый в 1974 году. Лента вышла на экраны в 1976 году и завоевала главный приз IX Всесоюзного кинофестиваля во Фрунзе. «Ак кеме» стал одной из классических кинокартин, входящих в «золотой фонд» кыргызского кино. Фильм Суюндукова уже получил премию «Ника» 2020 в конце апреля как лучший фильм в странах Балтии, Грузии и СНГ. В ноябре 2021 года он завоевал приз зрительских симпатий на Всемирном азиатском кинофестивале в Лос-Анджелесе. А в начале декабря 2021 года стало известно, что «Шамбала» вошел в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» как «Лучший иностранный фильм». В шорт-лист, правда, картина не прошла.

