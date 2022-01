В 2021 году «Клооп» совместно с другими изданиями выпустил ряд расследований про сомнительную сделку с властями, признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Также рассказал о его приемнике на этом посту, семья которого тоже ведет роскошный образ жизни. Помимо этого «Клооп» расследовал, кто выигрывает тендера в Баткенской области на строительства насосных станций, но не строит их, разузнавал про пожар в Историческом музее, о котором руководство не говорит. Также мы выяснили, при каком мэре в Оше распродали земли Центра реабилитации для детей с инвалидность и почему муниципалитет не горит желанием возвращать эти земли. Как Матраимов возмещал ущерб История экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова — главного фигуранта серии расследований «Клоопа», «Радио Азаттык» и OCCRP о действующих коррупционных схемах на таможне — продолжилась и в 2021 года. До октябрьских событий 2020 года, несмотря на материалы журналистов о его причастности к контрабанде товаров из Китая и сотрудничестве с подпольным бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, кыргызские власти оказывали ему поддержку. Однако после того, как к власти пришел Садыр Жапаров, ситуация немного изменилась. 20 октября прошлого года Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе гостаможни. Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца ноября 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов. Жапаров после этого сказал, что принял политическое решение, поэтому Матраимова отпустили. Но Матраимов не успел выплатить 2 млрд сомов в указанный срок. Несмотря на это, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце декабря прошлого года заявил, что Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир. Однако, журналисты «Клоопа», OCCRP, Bellingcat и «Радио Азаттык» выяснили, что Матраимов до приговора выкупил квартиры в старых домах и передал их государству специально ради сделки со следствием о выплате 2 млрд сомов в бюджет. Экс-замглавы таможни буквально выкупил квартиры за неделю до того, как передать их государству. Шопинг перед приговором. Как Матраимов скупал квартиры ради сделки со следствием (но свою недвижимость сохранил) В феврале этого года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Такое решение суд принял из-за того, что экс-замглавы таможни согласился сотрудничать со следствием и сам признался в коррупции. Оказалось, что не очень-то испытывал трудности Сторонница семьи бывшего таможенника Эльнура Алканова тогда объяснила, что Матраимову пришлось просить о помощи родных и сторонников и продавать свое имущество (а семье брать кредиты), чтобы выплатить эти 2 млрд сомов. Однако журналисты «Клооп» и OCCRP обнаружили, что 22 апреля этого года, спустя всего пару месяцев после приговора, Матраимов купил новый пентхаус в элитном доме с короной на крыше по бульвару Эркиндик в Бишкеке. Фактическая стоимость покупки неизвестна, но аналогичная квартира несколькими этажами ниже площадью 230 квадратных метров стоит около 200 тысяч долларов. Осужденный и выплативший 2 млрд сомов в бюджет. Матраимов приобрел еще один пентхаус в Бишкеке Не Матраимовым единым богата таможня Журналисты «Клоопа», OCCRP, Bellingcat и «Радио Азаттык» в конце 2020 года на основе публикаций в Instagram-аккаунте Уулкан Тургуновой, жены Матраимова, доказали баснословные богатства его семьи при не столь высокой официальной зарплате госслужащего. Но не только Матраимовы вели роскошный образ жизни, но и семья преемника Райымбека Матраимова Замирбека Карашева. О самом Карашеве мало информации: на правительственных сайтах, где публикуют биографии большинства кыргызских чиновников, нет информации о нем. В таможенной службе отказались предоставить его основные биографические данные, сказав, что это нарушит его право на неприкосновенность частной жизни. Однако, известно, что в 2011 году Карашев был заместителем Райымбека Матраимова, когда тот возглавлял таможенную службу Ошской области. А в 2019 году Карашев сменил Матраимова на должности замглавы таможенной службы стране. Журналисты «Клоопа», OCCRP, Bellingcat и «Радио Азаттык» выяснили, что семьи Матраимова и Карашева близки, они даже отдыхали вместе на элитном курорте в Таиланде. Семье Карашева отпуск обошелся в $35 тысяч, что превышает его официальные доходы. Также журналисты изучили страницу в Инстаграм дочери Карашева — её аксессуары обошлись уже в $34 тысяч, что также превышает официальные доходы её отца. В начале апреля Карашев на заседании профильного комитете парламента заявил, что на таможне нет коррупции. Однако, после этого, в том же апреля Карашева уволили. При этом официальный приказ о его увольнении не обнародовали. Источник в правительстве рассказал журналистам, что уволить Карашева решил глава таможни. По стопам Матраимова. Уволенный замглавы таможни, который тоже наслаждался роскошной жизнью Нет насосных станций — нет воды В начале ноября 2020 года премьер-министр и еще на тот момент и.о. президента Садыр Жапаров посетил Аксайский айыльный округ Баткенской области. Ему тогда показали насосную станцию, которую вот-вот должны были запустить, чтобы обеспечить водой приграничье. Однако, к концу сентября (именно тогда вышло расследование) станцая так и не заработала, хотя успел начаться и закончился поливной сезон. Такая же проблема не только в приграничном Ак-Сае, но и в других селах Прошел почти год — за это время Садыр Жапаров стал президентом, начался и закончился поливной сезон, а станция так и не заработала. Причем не только в Ак-Сае, но и в других селах. Тендеры на покупку насосных станций в этих селах выигрывают местные чиновники, обогащаются на них и не завершают их строительство. Одна из местных жительниц Хайрила Мамытова из села Аксай уже не надеется на государство, а она рассчитывает на своих детей. «Недавно сына и невестку отправила в Москву. Сказала, чтобы они заработали деньги. Нам нужно как-нибудь провести воду через маленький насос, потому что не верю, что государство решит проблему с водой», — говорит она. Депутаты, выигравшие миллионные тендеры, и сельчане без воды. Что происходит в баткенском Аксае? Один реабилитационный центр на весь юг Реабилитационный центр «Аяр бала» — единственное учреждение в Оше, которое занимается лечением детей с инвалидностью. Туда также обращаются родители детей со всех южных регионов страны. Из-за этого там наблюдается нехватка мест и множество пациенты вынуждены ждать своей очереди по несколько месяцев. Само здание «Аяр бала» находится в центре города и было построено в далеком 1955 году. В 2001 году медучреждение передали в ведение мэрии города Ош и перепрофилировано в Центр реабилитации для детей с ОВЗ. Очевидно, что реабилитационному центру не хватает мест и его необходимо расширять: строить новые корпуса, увеличивать численность сотрудников. Это помогло бы оказать помощь многим детям с ОВЗ. Однако, мэрия Оша так не считала. Вместо этого, мунипалитете в период между 2003-2007 годами напрямую или через аукционы распродали около 5 тысяч квадратных метров земельных участков, которые относились к центру, частным предпринимателям. Сейчас мэрия Оша судится по некоторым участкам, некоторые решила вовсе не возвращать, а по некоторым выиграла суды, но также не особо спешит с ней что-либо делать. Расследование: Как мэрия Оша продала земли Центра реабилитации детей с ОВЗ и (не) пытается их вернуть Музей под замком Исторический музей в Бишкеке 19 ноября спустя более 5 лет вновь открыл свои двери и начал принимать посетителей. Его открыли торжественно с концертом, а министр культуры даже выступил с речью. Позже 15 декабря президент Садыр Жапаров даже провёл государственный прием в Историческом музее по случаю 31 года со дня подписания Декларации о государственном суверенитете Кыргызстана. Музей закрыли в марте 2016 года на реконструкцию и планировали его закончить за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывалось из-за ряда причин. К тому же в ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся у музея находятся в целости и ничего ценного не пострадало. Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что по внутренними документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре. Кроме того, именно в период, когда музей был закрыт — в октябре 2017 года Министерство культуры приказало убрать из музейного фонда уникальную древнюю мумию и захоронить ее. В ведомстве утверждали, что мумию похоронили из-за того, что она разрушалась, а музей не мог обеспечить должную сохранность. Однако, всё это выглядело так, будто они пошли на поводу у мистиков. Так как ранее кыргызские экстрасенсы и эзотерики потребовали, чтобы мумию захоронили. Они заявили: так как мумия не предана земле, в республике происходят различные катаклизмы и беспорядки. Одна из «прорицательниц» даже заявила, что, пока мумия не упокоится в могиле, президентские выборы 2017 года не смогут пройти мирно. Версию минкультуры о том, что мумия разрушалась опровергают и три археолога, которые изучали её. В разговоре с журналистами они сообщили, что она была в хорошем состоянии, хранилась в нормальных условиях и не была до конца исследована. Более того, в правилах обращения с музейными предметами сказано, что ни сам музей, ни государственные органы не вправе просто убрать экспонат из коллекции. Если экспонат поврежден, музей обязан собрать внутреннюю комиссию, задокументировать ущерб, получить заключение от соответствующего официального органа, а ценность объекта должны определить эксперты. Только после этого министр культуры может решить вывести экспонат из коллекции. В случае с мумией, журналистам удалось выяснить, что такой комиссии не собирали. Беспризорная культура: как Кыргызстан теряет исторические ценности из-за халатности и неподотчетности чиновников

