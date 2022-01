В Кыргызстане за прошедшие сутки от COVID-19 скончались от коронавирусной инфекции два человека. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 804 случая смерти из-за коронавирусной инфекции. За это же время в минздраве зафиксировали 38 новых случаев заражения. Почти все из них — 32 случая — пришлись на Бишкек. Еще 4 случая обнаружили медики в Оше и 2 — в городе Джалал- Абад. В других регионах новых случаев не зафиксировано. По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 786 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выздоровели 32 человека. Еще 267 человек лежат в стационарах, а на амбулаторном лечении находится 326 человек. В целом же в Кыргызстане уже выздоровели от COVID-19 и внебольничной пневмонии 179 903 человека.

