Откровенные фотографии известной актрисы и телеведущей Назиры Айтбековой и острый пост в Instagram недавно вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи поддерживали ее, но было в адрес знаменитости и много критики. Айтбекова объяснила, почему она приняла решение опубликовать откровенные фотографии, в интервью блогеру Азирету Осмонову. Также она рассказала о своих взглядах на жизнь, на создание семьи, на развод и свободу вероисповедания. «Клооп» выбрал из интервью самое интересное. Про общество и пользователей соцсетей Фото: Instagram Назиры Айтбековой Мне понравилась Назира, у которой новая стрижка, другой цвет волос. Все говорят […] «стыдно то, стыдно это» и тогда я решила, надеть белую рубашку и написать, «стыдно делать вот это, но вы ничего не видите, кроме моей груди». *Ранее Назира Айтбекова опубликовала пост, в котором написала, что «у кыргызов стыд ограничивается лишь одеждой», что «не стыдно заниматься коррупцией в одежде, воровать, растаскивать госказну» и постаралась привлечь внимание общественности. Те, кто сыт и внутри, и снаружи, смотрят на это по другому. Мы голодны, как внутри, так и снаружи. Мы не можем вылезти из «задницы», наш уровень ниже плинтуса. […] Как можно материть кого-то, если ты счастлив и у тебя все хорошо? Только тот человек, который несчастен, внутри что-то гложет, будет орать во весь голос, так как он сам находится в болоте. Каждому заткнуть рот невозможно. Еще удивляет двуличность. Летом все ходят раздетые, выставляя напоказ части тела на [Иссык-Куле]. Почему вам самим не стыдно. […] Например, я даже летом не могу находиться среди большого количества людей в купальнике. Не хватает смелости ходить туда-сюда с открытой задницей. Но у вас ведь хватает [смелости]. Сколько еще мы будем сидеть и говорить: «Менталитет, в религии не разрешено»? Может все таки начнем выходить из этого болота, расти? Как вы думаете? Надо расширять мировоззрение — надо больше читать и путешествовать. У меня есть ролик, где я кормлю ребенка грудью и пою колыбельную. Когда он вышел, меня тоже все материли. Что делать, если смотрящий видит лишь грудь? Но ведь грудь — это сама природа, основная функция груди — это вскармливание ребенка. Про замужество и место женщины Фото: Instagram Назиры Айтбековой Если каждая женщина задумается об образовании, о завтрашнем дне, о своем обеспечении, образовании и работе, все будет хорошо. Вас будут уважать, если вы будете независимы. Не будет унижать муж, со словами «куда ты денешься без меня». Если каждая из вас будет знать свои права, найдет свое место и жизнь будет хорошая. Не пойму почему спешат построить семью, там что, медом намазано? […] Лишь бы выйти замуж и родить. Почему мы должны везде себя ограничивать? Почему должен стоять штамп? Нужно носить кольцо? Таким образом, можно же и без кольца работать в другой стране, муж в другой, жена в другой, разве так нельзя быть мужем и женой? Про материнство Фото: Instagram Назиры Айтбековой Хорошо, родила первого [ребенка], но со вторым же можно подождать. Если условия жизни позволяют, рожай следующего. Если жизнь удалась, запланируй и рожай третьего. Если человек достиг такого успеха и пара доверяет друг другу, что может вырастить и воспитать десятерых, почему бы нет? Почему нельзя усыновить или удочерить [ребенка] ? Чтобы стать матерью, женщине не обязательно кормить грудью и рожать самой. Очень много и таких, кто рожает и бросает своих детей. Это уже ведь не материнство. Женщине либо дано, либо не дано быть матерью. Если есть материнский инстинкт, то можно стать матерью «всему миру». Про религию и веру Фото: Instagram Назиры Айтбековой Я не могу вынести решение просто потому, что не видела эти миры. На данный момент я действительно верю в Бога, настолько, что я его люблю и не боюсь. Вообще я не люблю — страх. Мне просто не по себе, что я могу сделать что-нибудь не то. Я не хочу говорить, что я его боюсь, что я его раб. Так как и рабство плохое чувство. Я хочу быть его избалованной дочерью. [Если быть мусульманином значит] читать намаз пять раз в день, держать пост, отращивать бороду или покрываться ног до головы и в то же время не следить за языком, насиловать свою дочь, избивать жену — я не хочу быть такой мусульманкой. Кто такой мусульманин? У меня нет полного представления об этом. Я не ворую, не убиваю, значит, я мусульманка? Если за мной нет плохих поступков, нет внутри гнилья, стараюсь расти и развиваться, читаю книги значит ли это, что я мусульманка? Тот мусульманин близок к Богу или я? Сейчас я хочу жить хорошо, насколько это возможно. Думаю, что ад и рай происходят — в этой жизни. Неблагополучный слой людей, которые постоянно проклинают, раздражаются, ненавидят, причиняют боль, воруют и убивают. Думаю, что жизнь этого слоя — ад. Есть люди, которые развиваются, воспитаны, образованы, которые хотят лучшего для людей, чьи сердца чисты, как стекло — это люди высшего слоя. Я думаю, они живут в раю. Ненависть, негодование и желание причинить вред такие — грязные и низкие вещи. Если вы живете в такой грязи, то вы живете в аду. Вы продолжаете взывать к одним и тем же мерзостям в своей жизни. Я не боюсь смерти. Я готова. Человек, готовый к встрече с Богом лицом к лицу, готов и к смерти. Стараюсь сохранить ту чистоту, с которой я пришла в этот мир, с которой родила меня моя мать. Назира Айтбекова — кто она? Фото: Instagram Назиры Айтбековой Назира Айтбекова — актриса и телеведущая. Ей 36 лет, родилась в Аламединском районе Чуйской области, у нее есть один ребенок. Она снималась в таких фильмах и телесериалах, как «Быйыл сөзсүз күйөгө тием», «Кошунаны тандабайт», ведущая многих международных мероприятий и фестивалей, так же она активно занимается общественной деятельностью.

В 2012 году Айтбекова была ведущей телепроекта «Аалам сырлары». Но Турсунбай Бакир уулу обратился к руководству ОТРК с требованием закрыть программу. Тогда Айтбекова заявила, что ясновидящие — члены общества, которые могут выходить в прямой эфир так же как и все. В конце концов телепроект все же был закрыт.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!