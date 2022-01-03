В администрации президента 2 января сообщили, что Садыр Жапаров посетил рудник Кумтор. Там он ознакомился с деятельностью компании «Кумтор Голд Компани», которая с середины мая находится под внешним управлением кыргызских властей.

В сообщении администрации президента говорится, что «стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызстану компании “Кумтор Голд Компани”».

Глава кабмина Акылбек Жапаров, внешний управляющий «Кумтора» и Садыр Жапаров (слева направо). Фото: пресс-служба администрации президента

«Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка», — говорится в пресс-релизе администрации президента.

Сам Жапаров на руднике подчеркнул, что «“Кумтор” станет новой страницей страны». По его словам, прошедший год показал, что кыргызские специалисты «умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей».

«Кроме того, Садыр Жапаров осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Президент лично убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера», — сообщили в администрации президента.

Центральный карьер рудника Кумтор. Фото: пресс-служба администрации президента

В сентябре Centerra заявила, что с тех пор как кыргызские власти контролируют рудник — там затопило центральный карьер. В компании сообщили, что это может привести к «катастрофическим последствиям» для работников и окружающей среды.

В «Кумторе» же назвали слова канадской компании «недостоверными» и обвинили её в «откровенной лжи». В компании заявили, что «вода там была всегда» и она используется для нужд золотоизвлекательной фабрики.

Переговоры с Centerra

Первый раунд переговоров кыргызской стороны и Centerra состоялся в Женеве в конце сентября. Кыргызскую делегацию возглавляли председатель кабмина Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а канадскую компанию представлял Скотт Перри. По заявлению кыргызских властей, встреча состоялась именно по инициативе президента Centerra. По его итогам стало известно, что стороны договорились проводить закрытые переговоры.

По словам главы кабмина, на переговорах представители Centerra заявили, что готовы оставить рудник Кыргызстану, если страна откажется от своих акций в канадской компании. Всего Кыргызстан через госкомпанию Кыргызалтын, которая полностью принадлежит ФУГИ, владеет более 26% акций Centerra — это почти $600 млн. Акции канадской компании торгуются на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке.

«Они [представители Centerra] сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26% [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но, главное, мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — рассказал Жапаров после первых переговоров 12 октября.

Второй раунд переговоров начался 23 декабря. Встреча прошла в формате закрытой видеоконференцсвязи. В пресс-службе «Кумтора» сообщили, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг рудника и обсудили вопросы, связанные с судебными разбирательствами.

Акылбек Жапаров, Скотт Перри и Тенгиз Болтурук. Фото: пресс-служба «Кумтор Голд Компани».

25 декабря президент Садыр Жапаров пригрозил Centerra тем, что, если с компанией не удастся решить вопрос по «Кумтору» путем переговоров, то Кыргызстан подаст экологические иски против них.

Ситуация вокруг «Кумтора»

Кумтор находится под управлением кыргызских властей уже более 7 месяцев — 17 мая внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» назначили Тенгиза Болутурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

Одной из главных претензий к канадской компании со стороны кыргызских властей является вред окружающей среде. Так, в начале мая прошлого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Уже 12 июня госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами. Между кыргызской стороной и Centerra идут ещё несколько судебных тяжб.

При этом кыргызские власти за последние несколько месяцев не раз заявляли, что Кумтор теперь принадлежит Кыргызстану и Centerra признала это. В самой канадской компании эти заявления опровергли.