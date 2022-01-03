Садыр и Айгуль Жапаровы на горнолыжной. Фото: Пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров 1 января 2022 года посетил горнолыжную базу в Караколе. После этого пользователи соцсетей начали обсуждать горнолыжные костюмы, в которых были президент и его супруга Айгуль Жапарова.

По информации издания Kaktus.media, президент был одет в белый горнолыжный костюм серии Lynn. Стоимость такого костюма на официальном сайте Toni Sailer составляет 1 099 евро. А супруга президента была в куртке серии Elin Light Fog, стоимостью от 1 099 до 1 500 евро.

Скриншот сайта Toni Sailer Скриншот сайта Toni Sailer

После того как зимние куртки Жапаровых начали обсуждать в сети, племянница президента Лазат Нуркожоева выложила историю на своей странице в Instagram, где заступилась за своего дядю-президента.

«Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори, что ты знаешь — как правильно жить», — написала она, приложив фото главы страны на горнолыжной базе.

Скриншот страницы Лазат Нуркожоевы

Это не первый случай, когда кыргызстанцы обсуждают одежду, в которой появляется президент.

В конце октября 2020 года пользователи социальных сетей заметили у Жапарова брендовую жилетку фирмы Kiton, стоимость которой оценили в $3 тысячи. Тогда он был исполняющим обязанности президента.

Фото из соцсетей

В ноябре того же года журналист RegionTV, спросил у Жапарова о стоимости его одежды. На это Жапаров ответил, что костюмы покупает для него жена Айгуль, а некоторые друзья и родственники дарят одежду главе страны.

«Я выложил свое фото с информацией. После, оказывается, это широко обсуждалось. Одежду подарили мне родственники и друзья. Я не спрашивал цену и до сих пор ее не знаю. Я не мог не принять подарки. К примеру, мой друг Камчы [глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] подарил мне куртку, ее цену я также не спрашивал. Возможно, если я ее завтра надену, меня снова раскритикуют», — сказал он.

Другой случай с обсуждением гардероба президента произошел летом 2021 года. Тогда пользователи заметили на президенте спортивный костюм от элитного итальянского бренда мужской одежды Stefano Ricci.

В этом костюме Жапаров появился на неформальной встрече президентов стран Центральной Азии в Туркменистане.

Фото: Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали.



Тогда в сети утверждали, что на официальном сайте бренда костюм Жапарова стоит $10 450: спортивные брюки — $5 600, а бомбер — $4 850.

Скриншот с сайта Stefano Ricci.



Дорогостоящая одежда Жапарова — это не единственное, что заметили пользователи у президента. Практически на любом мероприятии президент появляется с планшетом iPad всемирно известного бренда Apple.

Цена такого планшета, согласно данным сайта Apple, варьируется от $799 до $1000, в зависимости от комплектации и года выпуска. Вместе с планшетом Жапаров использует и фирменную клавиатуру Apple, стоимостью от $299.