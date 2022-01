МВД переписало и вынесло на общественное обсуждение «Закон о противодействии экстремистской деятельности». Новый проект представлен в ходе инвентаризации более 300 законов страны. Проект опубликовали 29 декабря, он будет вывешен на сайте правительства до 28 января. В проекте вводят новые понятия: экстремизм, экстремистская организация и предупреждение экстремизма. Закон переписывают, чтобы он соотвествовал новыми редакциям кодексов уголовно-правового блока. Документ прописывает, что все вопросы борьбы с экстремизмом регулируются президентом. В справке-обосновании к проекту закона говорится, что сейчас есть деструктивные и экстремистские организации, которые преследуют политические, экономические, криминальные и другие интересы и цели, угрожающие безопасности страны и ее граждан, вплоть до подрыва основ конституционного строя. «Деструктивная деятельность религиозных организаций и отдельных граждан прикрыта благотворительными, образовательными или иными социально значимыми акциями и на определенном этапе не проявляет признаков экстремизма и насилия, хотя несет в себе угрозу жизнедеятельности отдельных граждан, общества и государства в целом», — говорится в документе. Авторы законопроекта утверждают, что нужно усовершенствовать действующий закон для обеспечения безопасности государства и учета современных угроз от деятельности экстремистских организаций. Что такое экстремизм? В проекте нового закона меняется описание экстремизма. Если сейчас под экстремизмом понимается деятельность групп, организаций, СМИ, направленная, например, на подрыв безопасности страны, то в законопроекте от МВД экстремизм прописан уже как идеология. Изменились и некоторые пункты, которые подпадают под экстремистскую деятельность. Например, в законопроекте указано, что насильственный захват власти и публичные призывы к насильственному захвату власти относятся к экстремистской деятельности. Действующий закон Скриншот действующего закона Проект закона Скриншот проекта закона Президент в главной роли Если законопроект примут, то президент будет руководить деятельностью органов исполнительной власти в вопросе борьбы с экстремизмом. Он также будет утверждать госпрограммы, издавать указы и распоряжения. Простыми словами, все будет подконтрольно ему. Кабмин и органы местного самоуправления будут проводить мероприятия по предупреждению экстремизма. Органы внутренних дел будут разрабатывать и осуществлять госполитику в сфере противодействия экстремизму. Кроме того, будет создана межведомственная комиссия при кабмине по противодействию экстремизму, а МВД будет контролировать исполнение ее решений. Исполнительные органы будут проводить работу по следующим пунктам: борьба с вербовкой осужденных во время отбывания срока наказания, ресоциализация лиц, отбывающих срок за экстремизм, мониторинг интернета, противодействие финансирования экстремистской деятельности, воспитание молодежи. Надзор за соблюдением законности при осуществлении противодействия экстремизму будет осуществлять генпрокурор. Что еще изменится? Все остальные пункты, касающиеся запретов и ответственности СМИ, практически не изменятся. В новом проекте также, как и в старом, прописано, что на территории страны запрещаются издание, хранение, перевозка, пересылка и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов запрещенных экстремистских организаций. Также нельзя будет использовать сети электросвязи для распространения идеологии экстремизма. Ответственность СМИ остается такой же, как и в старом законе. СМИ должны будут проводить информационно-просветительские мероприятия по предупреждению экстремизма как самостоятельно, так и во взаимодействии с госорганами и органами местного самоуправления. Если в СМИ обнаружат материал экстремистского характера, то учредителю и главному редактору будет вынесено письменное предупреждение. Допущенные нарушения, указанные в предостережении, нужно будет устранить в течение 3-х рабочих дней, иначе деятельность СМИ будет прекращена. Алгоритм привлечения к ответственности Общественное или религиозное объединение либо организация признается экстремистской и подлежит принудительной ликвидации на основании решения суда. Сначала генпрокуратура подает заявление на организацию в суд, при этом потребуется судебная экспертиза и должны быть сведения и факты о причастности организации к экстремизму. Реестр информационных материалов, признанных судом экстремистскими, будет вести генпрокуратура и периодически публиковать на официальном сайте. Если после предупреждения генпрокуратуры, организация не исправит нарушения, то будет рассмотрен вопрос прекращения ее деятельности. В случае признания судом иностранной или международной организации (ее отделения, филиала, представительства) экстремистской, деятельность этой организации на территории страны запрещается, а ее отделения, филиалы, представительства ликвидируются. Принадлежащее имущество организации, находящееся на территории Кыргызстана, обращается в доход государства по решению суда. Если станет известно о готовящихся действиях экстремистского характера, то прокуратура направит письменное предупреждение организации. Если нарушения не будут устранены или появятся новые факты экстремистского характера, то организацию ликвидируют и запретят ей работать в Кыргызстане. В случае распространения идеологии экстремизма физическим лицом, уполномоченный госорган по противодействию экстремизму выносит ему письменное предостережение и проводит профилактические беседы о недопустимости таких действий. Если же будет доказано, что физлицо участвовало в экстремистской деятельности, то его привлекут к уголовной ответственности.

