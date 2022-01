Пресс-служба Министерства культуры 31 декабря сообщила, что ведомство приостановило разрешение на вещание пяти российский телеканалов на территории Кыргызстана. «На основании поданного заявления об аннулировании выданного разрешения телеканал “РЕН ТВ” с 01 января 2022 года перестает выходить в эфир», — отметили в минкультуры. В пресс-службе российского «РЕН ТВ» сообщили, что их телеканал «не получал никаких уведомлений от уполномоченных органов о прекращении вещания на территории Кыргызстана». В «РЕН ТВ» отметили, что их телеканал всегда работал согласно местному законодательству. «Будем разбираться в ситуации, надеемся на соблюдение равного доступа к информации и свобод для работающих в стране СМИ», — говорится в сообщении телеканала. Министерство культуры Кыргызстана также приостановило разрешение на вещание у еще четырех российских телеканалов: «8 канал», «РТВ Медиа», «НТВ КейДжи» и «Домашний». Как пояснили в Минкультуры, такие меры приняли после проверки соблюдения закона «О телевидении и радиовещании». «По итогам проверки, у телеканалов, которые ранее получали предупреждение и штраф, были выявлены нарушения в части соблюдения норм по государственному языку и производству отечественного контента», — отметили в ведомстве. В минкульте также пообещали, что в январе 2022 года пройдет плановая проверка всех действующих телерадиоорганизаций на территории страны.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!