Пресс-служба Министерства культуры 31 декабря сообщила, что ведомство приостановило разрешение на вещание пяти российский телеканалов на территории Кыргызстана.

«На основании поданного заявления об аннулировании выданного разрешения телеканал “РЕН ТВ” с 01 января 2022 года перестает выходить в эфир», — отметили в минкультуры.

В пресс-службе российского «РЕН ТВ» сообщили, что их телеканал «не получал никаких уведомлений от уполномоченных органов о прекращении вещания на территории Кыргызстана».

В «РЕН ТВ» отметили, что их телеканал всегда работал согласно местному законодательству.

«Будем разбираться в ситуации, надеемся на соблюдение равного доступа к информации и свобод для работающих в стране СМИ», — говорится в сообщении телеканала.

Министерство культуры Кыргызстана также приостановило разрешение на вещание у еще четырех российских телеканалов: «8 канал», «РТВ Медиа», «НТВ КейДжи» и «Домашний».

Как пояснили в Минкультуры, такие меры приняли после проверки соблюдения закона «О телевидении и радиовещании».

«По итогам проверки, у телеканалов, которые ранее получали предупреждение и штраф, были выявлены нарушения в части соблюдения норм по государственному языку и производству отечественного контента», — отметили в ведомстве.

В минкульте также пообещали, что в январе 2022 года пройдет плановая проверка всех действующих телерадиоорганизаций на территории страны.