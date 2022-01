Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту «Клоопа», что в кафе в селе Лебединовка трое парней в ночь на 1 января 2022 года устроили драку. По информации СМИ, драка произошла в кафе «Империя пиццы». На место приехали сотрудники ОВД Аламудунского района, которые попытались успокоить парней. Однако, по данным ГУВД, подозреваемые не подчинились и продолжали провоцировать конфликт, напав на сотрудников милиции и порвав им форму. Затем на помощь приехали другие милиционеры из областного ГУВД и подозреваемых задержали. По дороге в отделение, задержанные разбили стекло служебного автомобиля, а уже в самом отделении милиции разбили окна дежурной части. Подозреваемым предъявили обвинения по нескольким статьям и водворили в ИВС, однако суд решил отпустить их. Следствие продолжается.

