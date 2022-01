Тимур Файзиев. Фото: страница бизнесмена в Фейсбуке. Бизнесмен и основатель стройкомпании Elite House Тимур Файзиев заявил, что его назначили гендиректором государственной дирекции по строительству города будущего Асман на Иссык-Куле. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram 31 декабря. При этом на сайте кабинета министров нет распоряжения о назначении бизнесмена на какую-либо должность. Согласно положению госдирекции, ее гендиректора назначает и освобождает от должности сам глава кабмина. Файзиев отметил, что будет работать под руководством «президента, главы кабмина». «На меня сейчас полностью возложена исполнительская функция. Я директор этого проекта, по “Асману”. Поэтому ваши предложения на страничку “Асман” [в соцсетях] скидывайте», — сказал он. По словам бизнесмена, проект «Асман» будет «народным» и его будут «строить общими усилиями». «Инвесторов потенциальных уже предварительно с десяток есть. [С ними] в ближайшее время будем встречаться, разговаривать и обсуждать, что там будет», — сообщил Файзиев. Он отметил, что команда на уровне руководства страны разрабатывает стратегию привлечения $100 млрд в качестве инвестиций. Файзиев рассказал, что на территории будущего города будет олимпийская деревня для тренировок спортсменов со всего мира, аналог Диснейленда, медцентр, университеты и этно-городок. Проект города Асман. Фото: «Азаттык» «Там будет очень много интересных вещей», — добавил бизнесмен. По словам Файзиева, строительство города Асман займет от 8 до 10 лет, но можно уложиться даже за 5 лет, если будет финансирование. «Проект “Асман” мы уже начали разрабатывать. Под него сейчас готовим команду и офис. Команда Elite House тоже будет участвовать в этом очень активно, и руководство страны [тоже]», — отметил он. Ранее экс-советник президента Равшанбек Сабиров сообщил, что строительство города Асман возможно начнётся уже в марте 2022 года. «Мы в будущем построим город Асман. На это есть и инвесторы. Наши представители ездили во Францию и провели переговоры. Они там подписали ряд документов […] Я думаю, что весной, в марте [2022 года], даст бог, начнём [строительство] города Асман», — сказал Сабиров. Госдирекция по проекту «Асман» В начале октября стало известно, что кабмин создал госдирекцию для строительства города будущего Асман. Согласно постановлению, она будет базироваться в Балыкчы. Госдирекция будет заниматься: координацией деятельности госорганов и органов местного самоуправления по строительству «экологически чистого города Асман»;

выполнять функции заказчика по проектированию и строительству «экологически чистого города Асман»;

привлекать инвестиции и управлять ресурсным обеспечением;

проводить мониторинг и оценивать проект. Проект города Асман. Фото: «Азаттык» Объявление розыск Файзиева Не так давно Тимур Файзиев имел проблемы с законом. 27 мая прошлого года ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что бизнесмена задержали по подозрению в соучастии в коррупции. Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить бизнесмена под стражу. После этого в Генпрокуратуре сообщили, что Файзиева подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Бизнесмена тогда объявили в розыск. Однако, уже 7 июля стало известно, что Первомайский райсуд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде. В суде пояснили, что решение принято 6 июля по ходатайству старшего помощника Военного прокурора. Отмечалось, что подписка о невыезде для Файзиева будет действовать до окончания досудебного и судебного производства. После этого никаких подробностей дела в отношении Тимура Файзиева не сообщалось. Город будущего Асман Пилот проекта «экологически чистого города Асман» власти презентовали 5 июля 2020 года. Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы. Местность, где будут строить город Асман. Фото: пресс-служба администрации президента Проект города Асман. Фото: пресс-служба администрации президента Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз. По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «Умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии. Также сообщается, что в Асмане будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдаться принципы зеленой экономики. Власти заявляли, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.

