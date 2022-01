Иллюстративное фото: Улан Эгизбаев / «Азаттык» В ночь с 31 декабря на 1 января в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области произошла драка между несовершеннолетними школьниками. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. По их данным, несколько школьников из села Курбу избили своих сверстников из соседнего села Тепке. По словам пострадавших, на них напали 8 человек. По версии милиции, два школьника из села Тепке в ту ночь вышли за водой, а по дороге у них произошла перепалка, переросшая в драку, со сверстниками из соседнего села Курбу. «Сообщение о том, что в местную больницу обратились двое школьников с травмами, в милицию поступило 1 января. Пострадавшие получили первую медицинскую помощь и ушли […] пострадавшие отказались писать заявление на нападавших», — сообщили в УВД Иссык-Кульской области. По данным СМИ, у одного из пострадавших сломана рука, а второй получил сотрясение мозга. По данным милиции, информация о том, что во время драки применялось травматическое оружие не подтвердилась. В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что сейчас районная милиция и акимиат проводят разъяснительную работу о том, что в вечернее время несовершеннолетние не должны выходить без сопровождения взрослых. «Азаттык» пишет, что жители села Тепка хотят провести собрание 3 января, чтобы обсудить произошедший конфликт между подростками.

