Пресс-служба минздрава 3 января сообщила, что за прошедшие сутки в Кыргызстане скончался один пациент с COVID-19.
Всего за время пандемии в стране скончались 2 805 пациентов с коронавирусом.
Также за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом.
В Бишкеке выявили 39 случаев заражения и в городе Ош два. В остальных областях и городах страны новых случаев не зарегистрировано.
За все время пандемии в стране выявили 184 827 случаев заражения COVID-19.
Кроме этого, за сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 44 пациента переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 179 947 пациентов.
На стационарном лечении всего по республике находятся 270 пациентов, а на амбулаторном лечении 319 пациентов.
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