Пресс-служба минздрава 3 января сообщила, что за прошедшие сутки в Кыргызстане скончался один пациент с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 2 805 пациентов с коронавирусом. Также за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. В Бишкеке выявили 39 случаев заражения и в городе Ош два. В остальных областях и городах страны новых случаев не зарегистрировано. За все время пандемии в стране выявили 184 827 случаев заражения COVID-19. Кроме этого, за сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 44 пациента переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 179 947 пациентов. На стационарном лечении всего по республике находятся 270 пациентов, а на амбулаторном лечении 319 пациентов.

