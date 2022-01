В Москве в ночь на 1 января произошла драка между мигрантами, среди которых есть кыргызстанцы. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что конфликт произошел между тремя гражданами Узбекистана и десятью гражданами Кыргызстана. Причиной драки стала — личная неприязнь. «В результате конфликта были тяжело ранены ножом трое мужчин. Ранения получили двое граждан Узбекистана и один — из Кыргызстана», — рассказал собеседник агентства. Онлайн-издание «Известия», ссылаясь на пресс-релиз главного управления МВД России по городу Москва, сообщило что полицейские задержали 10 человек. По данным издания, на задержанных составили протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Также возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В пресс-службе посольства Кыргызстана в России сообщили, что в полицию были доставлены 15 кыргызстанцев, а одному кыргызстанцу оказана медпомощь. Сотрудники диппредставительства выезжали в отдел полиции, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оказать правовую помощь. Задержанным грозит штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

