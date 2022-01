Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. подтвердила факт переговоров с кыргызскими властями и обсуждение мирового соглашения между сторонами. Centerra через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. Скандал вокруг рудника Кумтор начался в начале мая. Сначала канадскую компанию суд обязал выплатить многомиллиардный штраф за экологические нарушения, а позже кыргызские власти ввели внешнее управление на «Кумторе». Условия Centerra В канадской компании 3 января распространили сообщение «в дополнение к заявлениям в СМИ о возможной договорной передаче рудника Кумтор Кыргызстану». В Centerra ожидают, что в основу любого решения по этому вопросу будут включены следующие основные условия: Centerra получает примерно 26,1% обыкновенных акций Centerra Gold Inc., принадлежащих ОАО «Кыргызалтын» (госдоля Кыргызстана 100%). После получения акций Centerra Gold аннулирует их;

Кыргызстан принимает на себя всю ответственность за два кыргызских дочерних предприятия Centerra (речь про «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани»);

Centerra выплачивает Кыргызстану дивиденды за 2021 год, которые ОАО «Кыргызалтын» не получило в результате «изъятия рудника»;

Centerra выплачивает «некоторое другое финансовое вознаграждение», связанное с урегулированием межфирменных балансов между Centerra и двумя ее дочерними предприятиями в Кыргызстане;

из состава совета директоров Centerra подают в отставку два кандидата от ОАО «Кыргызалтын»;

стороны полностью и окончательно снимают все претензии и прекращают все судебные разбирательства во всех юрисдикциях без признания ответственности. Президент и главный исполнительный директор Centerra Скотт Перри с тогдашним премьер-министром Сапаром Исаковым, 2017 год. Фото: ИА 24.kg «Переговоры с представителями Кыргызской Республики продолжаются, и нет никаких гарантий, что какие-либо предложенные решения будут завершены или в отношении окончательных экономических и других условий любого такого решения. Любое такое решение должно быть оформлено в виде окончательного соглашения», — подчеркнули в канадской компании. Заявление президента Кыргызские власти пока не прокомментировали заявления Centerra. Однако, 2 января президент Садыр Жапаров посетил рудник Кумтор и отметил, что «достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией». «В настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании “Кумтор Голд Компани”. Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка», — сообщили тогда в администрации президента. Глава кабмина Акылбек Жапаров, внешний управляющий «Кумтора» и Садыр Жапаров (слева направо) на руднике Кумтор. Фото: пресс-служба администрации президента Переговоры с Centerra Первый раунд переговоров кыргызской стороны и Centerra состоялся в Женеве в конце сентября. Кыргызскую делегацию возглавляли председатель кабмина Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а канадскую компанию представлял её президент и главный исполнительный директор Скотт Перри. По заявлению кыргызских властей, встреча состоялась именно по инициативе президента Centerra. По его итогам стало известно, что стороны договорились проводить закрытые переговоры. По словам главы кабмина, на переговорах представители Centerra заявили, что готовы оставить рудник Кыргызстану, если страна откажется от своих акций в канадской компании. Всего Кыргызстан через госкомпанию Кыргызалтын, которая полностью принадлежит ФУГИ, владеет более 26% акций Centerra — это почти $600 млн. Акции канадской компании торгуются на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке. «Они [представители Centerra] сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26% [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но, главное, мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — рассказал Жапаров после первых переговоров 12 октября. Второй раунд переговоров начался 23 декабря. Встреча прошла в формате закрытой видеоконференцсвязи. В пресс-службе «Кумтора» сообщили, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг рудника и обсудили вопросы, связанные с судебными разбирательствами. 25 декабря президент Садыр Жапаров пригрозил Centerra тем, что, если с компанией не удастся решить вопрос по «Кумтору» путем переговоров, то Кыргызстан подаст экологические иски против них. Ситуация вокруг «Кумтора» Кумтор находится под управлением кыргызских властей уже более 7 месяцев — 17 мая внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» назначили Тенгиза Болутурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука. Одной из главных претензий к канадской компании со стороны кыргызских властей является вред окружающей среде. Так, в начале мая прошлого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Уже 12 июня госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами. Между кыргызской стороной и Centerra идут ещё несколько судебных тяжб. При этом кыргызские власти за последние несколько месяцев не раз заявляли, что Кумтор теперь принадлежит Кыргызстану и Centerra признала это. В самой канадской компании эти заявления опровергли.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!