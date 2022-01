Администрация горнолыжной базы «Каракол» заявила в Instagram, что не имеет никакого отношения к территории, на которой планируют вырубить хвойные деревья и построить коттеджи. «Обозначенная территория (выше отеля “Каприз”) не принадлежит лыжной базе. Собственником данной территории является другая компания, которая не имеет отношения к горнолыжной базе», — говорится в их сообщении. В горнолыжной базе отметили, что в их планах нет ни вырубки леса, ни строительства коттеджей. «Вырубить лес, построить коттеджи» Администрация горнолыжной базы сделала такое заявление в связи с тем, что в Караколе планируют вырубку хвойных деревьев для строительства элитного коттеджного городка Karakol White Hills. Вырубка леса ради коттеджей вызвало недовольство среди кыргызстанцев. Они назвали идею авторов варварством и выступили против вырубки здоровых деревьев. Авторы проекта же утверждают, что это будет «Швейцарский городок в горном лесу», в самом центре горнолыжной базы «Каракол». Строительством коттеджного городка займётся компания «Альфа строй». Застройщики считают, что Кыргызстан должен развиваться и приводят в пример США и Швейцарию, где развито строительство курортных домов. Они отмечают, что для строительства каракольской лыжной базы и курортного отеля «Каприз» тоже были вырублены деревья. По их мнению, нужно творить то, чем будут гордиться потомки. Ответ властей Полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев сообщил Sputnik Кыргызстан, что по факту возможной вырубки части леса начата проверка. Он отметил, что услышал о планируемом строительстве из соцсетей и дал поручение милиции провести проверку законности действий застройщиков, а также обследовать местность с дрона, чтобы зафиксировать все ели. «Этот вопрос находится под моим контролем. Без разрешения вырубать деревья никто не будет. Я первый противник браконьерства и вырубки леса», — заверил полпред президента. Кожоев добавил, что земля, которая указывается в рекламе компании, относится к Государственному агентству лесного хозяйства. При этом, ни мэрия Каракола, ни акимиат Ак-Суйского района информацией о предстоящем строительстве не владеют.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!