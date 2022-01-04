Президентство — это работа, а от любой работы нужен отдых. Еще нужно иногда развлекаться. Кажется, так думает и глава страны Садыр Жапаров, который за год своего официального правления не раз появлялся в публичных местах во время своих развлечений. Но не только Садыр Жапаров отдыхал — журналисты «Клоопа» представляют подборку развлечений от кыргызских президентов.

Садыр Жапаров

Чаще всего, когда Жапаров отдыхает, фотоотчет с ним публикуют его помощники. Так произошло и в августе 2021 года, когда помощница президента Адинай Марипова опубликовала, как Жапаров катается на скутере на северном берегу Иссык-Куля. На другом скутере рядом с Жапаровым прокатился его близкий соратник и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Фото: помощница Жапарова Адинай Марипова Фото: помощница Жапарова Адинай Марипова

Примечательно, что Жапаров и Ташиев появились вместе на отдыхе на фоне слухов о том, что между ними начался скрытый конфликт. Жапаров не только успел прокатится на водном скутере, но и сделать селфи с отдыхающими на пляже.

Фото: Скриншот видео помощницы Жапарова Адинай Мариповы

Не забывает Жапаров и о спортивном отдыхе. 17 декабря в Бишкеке прошел товарищеский футбольный турнир, посвященный 100-летию кыргызского футбола.

В турнире принимала участие команда администрации президента, за которую выступали Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Жапаров говорил в своем интервью, что любит играть в футбол и раньше часто это делал. Однако, после того, как он стал президентом, у него есть время только на плавание.

Садыр Жапаров на футбольном турнире. Фото: пресс-служба президента

Турнир и участие в нем президента и главы ГКНБ вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и ожидаемо породило множество мемов.

В последний раз Жапаров появился на горнолыжной базе в Караколе, где призвал туристов приезжать кататься на лыжах в горах Кыргызстана.

Садыр Жапаров в Караколе. Фото: пресс-служба президента

Примечательно, что официально Жапаров пока не брал отпуск.

Но не только Жапаров отдыхал и развлекался — рассказываем как проводили свое свободное время его предшественники.

Сооронбай Жээнбеков

Предшественник Жапарова — Сооронбай Жээнбеков запомнился тем, что фото с его отдыха появились лишь однажды.

В августе 2018 года он брал отпуск и отправился на Иссык-Куль. Пресс-служба тогда опубликовала фото, как Жээнбеков стоит один на пустом пляже в официальном костюме.

Сооронбай Жээнбеков в отпуске. Фото: пресс-служба президента

Это фото быстро стало популярным среди пользователей соцсетей и они начали делать мемы.

В 2019 году Жээнбеков снова брал отпуск, но тогда в пресс-службе не стали публиковать фотографии. В целом, Жээнбеков зачастую избегал публичных мест и даже на официальных выступлениях был достаточно скованным.

В молодости Жээнбеков был одним из сильнейших улакчы (участник игры в кок-бору) своего района. Экс-президент любит рыбачить, играть в волейбол, ездить верхом и на машине по Кыргызстану.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев многим запомнился своим неизменным спортивным костюмом и прогулками по национальному парку Ала-Арча. В этом костюме от встречался с Дмитрием Медведевым, который тогда был председателем правительства России, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента

Также Атамбаев запомнился своим хобби — написанием песен. За время президентства он успел записать несколько песен собственного сочинения, а кыргызстанцы какое-то время исполняли на них каверы. Кроме того, известно, что Атамбаев писал картины.

Во время своего правления Атамбаев достаточно часто брал официальный отпуск. По данным издания Kaktus.media, за время своего шестилетнего правления Атамбаев успел отдохнуть 17 раз, достаточно часто он уезжал за рубеж. Отпуски Атамбаев брал краткосрочные — обычно отдыхал три-пять дней. При этом фотографии с его отдыха найти достаточно сложно.

Достаточно часто Атамбаев отдыхал именно в Турции. Например, в 2012, 2015 и 2016 годах.

В 2015 году Атамбаев отдыхал вместе с семьей в Турции в течение пяти дней. К слову, именно в Турции у Атамбаева был бизнес в начале 2000-х годов.

В 2016 году Атамбаев снова отдыхал в Турции, но тогда он взял краткосрочный отпуск по состоянию здоровья. Тогда руководитель аппарата главы страны Фарид Ниязов сообщал, что Атамбаев взял отпуск из-за недомогания, которое почувствовал, пока летел из Бишкека в Нью-Йорк.

Скриншот видео госпитализации Алмазбека Атамбаева

Турецкие СМИ выдавали противоречивые сообщения о местонахождении кыргызского президента. Ежедневная газета Sözcü со ссылкой на источники передавала, что президента перевезли в больницу на Эгейском море, в то время как сайт Haberler.com утверждал, что Атамбаев находится в гостинице Sheraton в курортном городе Чешме на Эгейском море.

Отель Sheraton в курортном городе Чешме на Эгейском море. Скриншот карты Google

Власти Кыргызстана отказались раскрывать информацию о местонахождении Атамбаева, сославшись на интересы безопасности.

В январе 2017 года Атамбаев посетил с рабочим визитом Китай, где позже остался на краткосрочный отпуск, который провел в кругу семьи.

В другой раз семейных отдых Атамбаев провел в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 2019 года.

Роза Отунбаева

Роза Отунбаева была президентом переходного периода с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Однако она также успела уйти в отпуск. В СМИ тогда сообщали, что Отунбаева ушла отдыхать на время новогодних каникул. При этом точно неизвестно, где отдыхала Отунбаева — некоторые СМИ писали, что она полетела в Лондон, чтобы повидаться с дочерью, а другие журналисты сообщали, что глава страны провела отпуск на Иссык-Куле.

Отдых Отунбаевой вызвал критику среди общественности из-за нестабильности в стране. Тогда она ответила, что отпуск ей был нужен, чтобы прийти в себя.

«Я считаю, что и по Конституции и чисто по-человечески я имела право на отдых», — сказала она тогда в интервью государственному радио «Кабарлар».

Курманбек Бакиев

Свергнутый президент Курманбек Бакиев многим известен своим танцем на площади Ала-Тоо. Это произошло на концерте в честь Дня независимости в 2007 году. Наблюдая за выступлением артистов, танцующих андижанскую польку, Бакиев, будучи президентом страны, не удержался и вышел к сцене.

Но на этом танцы Бакиева не закончились. В 2019 году Бакиев отмечал свой 70-летний юбилей — в сети появилось видео, как свергнутый президент танцует под песню Ибрагима Жунусова о городе Джалал-Абаде. Бакиев родился в селе Масадан Джалал-Абадской области.

Когда Бакиев был президентом, то официально он уходил в отпуск достаточно редко. Он брал отпуск в 2008 году и провел его в Германии. Его поездка была связана с лечением — сообщалось, что ему делали операцию на тазобедренном суставе.

В августе того же года он снова брал отпуск и провел его в госрезиденции на Иссык-Куле.

В 2009 году он также уходил в отпуск — по информации пресс-службы президента, Бакиев отдохнул вместе с семьей в Кыргызстане. При этом информации о том, что он делал в отпуске фактически нет.

Сам Бакиев заявлял в одном из интервью говорил, что «любит охоту, прогулки верхом, иногда играет в бильярд», но из-за президентства у него нет времени на это.

Когда Бакиева свергли, то в его поместье в Джалал-Абадской области был обнаружен зоопарк с краснокнижными животными.

Любовь к охоте у Бакиева осталась и в Беларуси — местные СМИ сообщали в 2010 году, что он подстрелил кабана.

Аскар Акаев

Хотя биография Аскара Акаева является общедоступной — в открытом доступе мало информации о его личных увлечениях и хобби. В 2012 году супруга Акаева — Майрам в интервью «Независимой газете» рассказала, что Акаев в годы президентства увлекался коллекционированием книг.

По ее словам, из каждой поездки он привозил уникальные экземпляры, которые хранил в своей библиотеке. Майрам Акаева также рассказала, что до того как заняться политикой, Акаев увлекался бальными танцами.

Кроме этого, из открытых источников известно, что Акаев в 2002 году не упустил возможности покататься на лыжах вместе с президентом России Владимиром Путиным. На лыжах Акаев катался в поселке Деденево под Москвой.

Владимир Путин и Аскар Акаев

В том же году издание «Вечерний Бишкек» отмечало, что Акаев катался на лыжах с политиками из других стран еще в середине 1990-х годов. Об увлечениях Акаева лыжами говорится в его интервью изданию Lenta.ru в 2018 году.