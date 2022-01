Подозреваемый в убийстве своей супруги пытался повеситься в ИВС Таласа. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил региональный руководитель Наццентра по предупреждению пыток КР Нурлан Абдыраимов. Абдыраимов рассказал, что задержанный пытался повеситься на самодельно скрученной веревке из разорванной простыни, но его вовремя заметили и спасли постовые ИВС. «На данный момент задержанный психологически подавлен, не хочет жить, и ему требуется скорая психолого-психиатрическая помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет», — сообщил руководитель Наццентра. Избил до смерти жену 3 января в пресс-службе УВД Таласа сообщили журналисту «Клоопа», что милиция задержала подозреваемого в убийстве своей супруги. По данным милиции, сообщение о смерти 29-летней женщины поступило в Таласский РОВД 29 декабря — тело погибшей нашли в ее доме. На место прибыла группа оперативников, которая нашла на теле женщины синяки. Факт зафиксировали в электронном журнале Таласского РОВД и начали досудебное производство по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого милиция задержала 33-летнего мужа погибшей. Для выяснения всех обстоятельств назначены судебно-медицинские экспертизы. По информации издания «Турмуш», Таласский районный суд заключил задержанного под стражу на два месяца. Некоторые СМИ сообщают, что задержанный работает в управлении по обеспечению дорожной безопасности. Кыргызстан — самая небезопасная страна для женщин в ЦА Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index) Кыргызстан оказался самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Самыми опасными странами в мире для женщин стали Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак. По данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие: кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390. Заглавное фото иллюстративное.

