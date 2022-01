Власти Казахстана пообещали снизить цену на газ в Мангистауской области. Такое решение приняли после многотысячных акций протестов жителей нескольких городов этой области, которые проходят уже несколько дней. Днём 4 января заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на площади Ынтымак в Актау сообщил, что стоимость газа для жителей Мангистауской области будет снижена почти в три раза — до 50 тенге (9 сомов) за литр. Ералы Тугжанов на площади Ынтымак в Актау. Фото: сайт премьер-министра Казахстана «На встрече [на площади] озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (9 сомов) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК “КазМунайГаз”», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана. При этом, в правительстве страны пообещали, что гарантируют не привлекать к ответственности «лиц, находившихся на площади». Протестующие на площади в Актау. Фото: сайт премьер-министра Казахстана «Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении. Протесты в Казахстане 2 января в нескольких городах Мангистауской области начались протесты местных жителей. Особенно активно они проходят в Жанаозене и Актау. Протестующие вышли на митинги из-за того, с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). По словам министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева, от 70 до 90% автомобилей в Мангистауской области заправляются газом. Выросшая же с нового года цена делает голубое топливо недоступным для жителей этого региона. Солидарность с ними выразили и в других городах страны, и тоже выходят на протесты. Протестующая против повышения цен на газ жительница Жанаозена высказывает свои недовольства акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, 3 января 2022 года. Фото: Сания Тойкен / RFE/RL Однако, казахстанские СМИ сообщают, что местные полицейские задерживали людей вышедших в поддержку протестующих. По данным казахстанского бюро «Радио Свобода», в Нур-Султане задержали как минимум трех человек, а в Шымкенте полиция силой увела больше десяти человек с места митинга перед зданием акимата. Кроме того, информационный портал orda.kz сообщил, что в городе Атырау около 5 тысяч местных жителей вышли в поддержку протестующих в Мангистауской области. По данным портала, на центральной площади города полицейские и специальный отряд перекрыли дорогу, но митингующие прорвали оцепление. После этого одного протестующих задержали и посадили в автозак — это привело к столкновению двух сторон и протестующие отбили задержанного. Кроме того, сотни нефтяников на Тенгизском месторождении в Атырау также вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау. Они остановили работу, но в компании заверили, что работа ее объектов продолжается в штатном режиме. Если сначала в Мангистауской области протестующие требовали снижение цен на голубое топливо, то позже они расширили свои требования повышением заработных плат, снижением безработицы, решением проблемы дефицита питьевой воды, а также отставкой правительства, акимов города и области. Кроме того, протестующие Актау и Жанаозене требовали, чтобы в регион прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Протестующие заявили, что если глава государства не прилетит в течение двух часов в Мангистаускую область, то они завтра не выйдут на работу», — пишет orda.kz. Сам Токаев днём 4 января призвал демонстрантов в Мангистау проявить готовность к диалогу. Читать по теме: В казахстанских городах Жанаозен и Актау проходят протесты из-за роста цен на газ. Рассказываем, что происходит

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!