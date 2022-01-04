Бизнесмен и основатель стройкомпании Elite House Тимур Файзиев назначен гендиректором госдирекции по строительству «Экологически чистого города Асман» на Иссык-Куле. Об этом сообщили в администрации президента.

Тимур Файзиев.

В ведомстве отметили, что соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Еще 31 декабря Файзиев на своей странице в Instagram сообщал, что он станет руководителем проекта. Но тогда на сайте кабмина подобного распоряжения не было.

Файзиев рассказал, что будет работать под руководством «президента, главы кабмина», и что на него полностью возложена исполнительская функция.

По словам бизнесмена, проект «Асман» будет «народным» и его будут «строить общими усилиями». Он отметил, что команда на уровне руководства страны разрабатывает стратегию привлечения $100 млрд в качестве инвестиций.

Файзиев рассказал, что на территории будущего города будет олимпийская деревня для тренировок спортсменов со всего мира, аналог Диснейленда, медцентр, университеты и этно-городок. По его словам, строительство города Асман займет от 8 до 10 лет, но можно уложиться даже за 5 лет, если будет финансирование.

«Проект “Асман” мы уже начали разрабатывать. Под него сейчас готовим команду и офис. Команда Elite House тоже будет участвовать в этом очень активно, и руководство страны [тоже]», — отметил он.

Ранее экс-советник президента Равшанбек Сабиров сообщил, что строительство города Асман возможно начнется уже в марте 2022 года.

«Мы в будущем построим город Асман. На это есть и инвесторы. Наши представители ездили во Францию и провели переговоры. Они там подписали ряд документов […] Я думаю, что весной, в марте [2022 года], даст бог, начнём [строительство] города Асман», — сказал Сабиров.

Объявление в розыск Файзиева

Не так давно Тимур Файзиев имел проблемы с законом. 27 мая прошлого года ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что бизнесмена задержали по подозрению в соучастии в коррупции.

Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить бизнесмена под стражу. После этого в Генпрокуратуре сообщили, что Файзиева подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Бизнесмена тогда объявили в розыск.

Однако, уже 7 июля стало известно, что Первомайский райсуд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде.

В суде пояснили, что решение принято 6 июля по ходатайству старшего помощника Военного прокурора. Отмечалось, что подписка о невыезде для Файзиева будет действовать до окончания досудебного и судебного производства.

После этого никаких подробностей дела в отношении Тимура Файзиева не сообщалось.

Город будущего Асман

Пилот проекта «Экологически чистого города Асман» власти презентовали 5 июля 2020 года. Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы.

Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз.

Проект города Асман. Фото: пресс-служба президента



По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «Умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии.

Также сообщается, что в Асмане будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдаться принципы зеленой экономики.

Власти заявляли, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране.

По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет.

В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.