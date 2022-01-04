В 2022 году в Бишкеке планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 15 школ, а также учебных корпусов к уже существующим. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Строительство школ в Бишкеке. Фото: мэрия Бишкека

В мэрии отметили, что сделано это будет за счет республиканского бюджета по поручению президента Садыр Жапарова.

4 января мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом строительства детских садов и школ. Он поручил руководителям служб, чтобы объекты были построены качественно и вовремя.

Слева мэр города Айбек Джунушалиев. Фото: мэрия Бишкека

«Сначала мэр посетил школу в жилмассиве “Мурас-Ордо”. Ее строительство приостановили в 2019 году, а в 2021 году выделили средства и строительство продолжили. Здание рассчитано на 660 ученических мест и готово на 40%», — говорится в сообщении ведомства.

Далее градоначальник ознакомился с тем, как продвигается строительство детсадов в жилмассивах «Касым» и «Кара-Жыгач». Реконструкция детсада «Шоола» началась в октябре 2021 года. Другой детсад в жилмассиве «Кара-Жыгач» начали строить в июне 2021 года.

Также мэр посетил школу в жилмассиве «Алтын-Ордо», которая рассчитана на 480 учеников. Ее начали строить в мае 2021 года.

Где-то мы уже это слышали…

Подобная идея уже была, но во время правления экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков, став президентом объявил борьбу с коррупцией, и в 2018 году по его приказу был открыт единый депозитный счет, куда поступали деньги коррупционеров. К ноябрю того же года сумма на счету составила почти 569 млн сомов.

6 февраля 2019 года Жээнбеков на встрече с учениками бишкекских школ №69 и 12 сказал, что будет строить школы на деньги от борьбы с коррупцией, так как учебные учреждения переполнены в три раза.

Было решено построить новые корпуса в 15 школах Бишкека, Оша и Чуйской области. Но в 2020 году было завершено строительство лишь трех школ. На строительство учебных заведений выделили 800 млн сомов. А всего на счет поступило почти полтора миллиарда сомов. Отмечалось, что в будущем все поступившие на спецсчет деньги будут направлены на строительство соцобъектов в регионах.

Школы в Кыргызстане

В Кыргызстане проблемы с нехваткой школ. В стране 204 школы, которые находятся в аварийном состоянии, а это каждая десятая школа. Ежедневно дети и учителя в таких школах рискуют жизнью.

Еще в 2011 году министерство образования и науки и ЮНИСЕФ провели общенациональную оценку школ и пришли к выводу, что более 80% школ в Кыргызстане небезопасны.

Десять лет спустя журналисты «Клоопа» провели исследование и увидели, что ничего не изменилось. Журналисты выявили, что из двух тысяч школ в стране двести находятся в аварийном состоянии, еще четыреста нуждаются в капитальном ремонте, а подавляющее большинство остальных функционирует без водопроводов, центрального отопления и туалетов.

Почти все аварийные школы – 192 из 204 – расположены в сельской местности. Многие здания сельских школ изначально были построены для других нужд: «колхозный сарай, построенный самими жителями», «магазин и контора СельПО», «административное здание совхоза».

Еще больше школ из списка аварийных строили методом «ашара»* местные жители. Исследователи подтверждают, что именно равнодушие со стороны государства вынуждает людей идти на крайние меры и строить школы самим. Ашарные школы строятся, как правило, без соблюдения строительных норм, без проекта и неспециалистами, а значит и не прослужит долго.

*Ашар – добровольное коллективное строительство на добровольные пожертвования.