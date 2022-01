В Караколе планируют вырубку хвойных деревьев для строительства элитного коттеджного городка Karakol White Hills. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от White Hills Cottage Village (@karakolwhitehills) Авторы проекта утверждают, что это будет «Швейцарский городок в горном лесу», в самом центре горнолыжной базы «Каракол». Цены варьируются от 1100$ за один квадратный метр. Уже продано 20 коттеджей. Так будет выглядеть коттедж. Вырубка леса ради коттеджей вызвало недовольство среди кыргызстанцев. Он назвали идею авторов варварством и выступили против вырубки здоровых деревьев. Местные власти же заявили, что начали проверку и не позволят заниматься вырубкой здоровых деревьев без разрешения. Что говорят застройщики? Строительством коттеджного городка займётся компания «Альфа строй». На страничке в Instagram будущего коттеджного городка они опубликовали пост с обращением к недовольным вырубкой лесов. По их словам, строительство пока не начинают только по двум причинам: ждут подеревный план, чтобы разместить коттеджи между деревьями и выделения земли лесхозом под засадку. Застройщики привели в пример США и Швейцарию, как страны с лучшими курортами и экологичным строительством. В фирме отметили, что несмотря на частую вырубку лесов в этих странах — деревьев там меньше не становится, потому что они правильно подходят к процессу регенерации и посадке саженцев. По их мнению, Кыргызстан должен учиться у них, если хочет подняться с колен и развиваться. «Вы не задумывались, как построили всеми любимую каракольскую лыжную трассу, канатку и базу? Как построили “Каприз”? Неужели не надо было копать почву с корневой системой и прокладывать дороги? Неужели не надо было рубить деревья? Все верно друзья, надо было! И во многом это было построено только потому, что не было Инстаграма, не был развит Фейсбук и Твиттер, как основные средства коммуникаций. Я с ужасом представляю, если бы все это было 15-20 лет назад. Эти посты и эко-призывы не дали бы построить всеми любимый нами курорт», — считают они. По их мнению, нет призывов об отмене строительства и вырубки деревьев в Бишкеке, потому что это это не интересно и не вызовет хайп. «Если бы соцсети были в 60-х годах: представим, строительство Токтогульской ГЭС, где масштаб изменения экосистемы в тысячу раз выше, и тут активные пользователи и хайпожоры начинают “звонить в колокола” о надвигающейся катастрофе. Если идти на поводу у необдуманных протестов, можно оказаться в яме. Может уже творить то, чем будут гордиться потомки? Земля была получена в право аренды давно. Если бы мы не задумывались о лесе, то начали бы строительство еще летом», — считают они. Также в оправдание своих действий, застройщики привели в пример мировую практику, когда любое строительство и вырубка деревьев компенсировалось: сажали три саженца вместо одного срубленного, развивали близлежащие регионы, повышали уровень жизни местных жителей и пополняли бюджет страны. Ответ властей Полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев сообщил Sputnik Кыргызстан, что по факту возможной вырубки части леса для строительства «швейцарского городка» на горнолыжной базе «Каракол» начата проверка. Полпред президента Мирбек Кожоев сказал, что узнал о возможном строительстве из соцсетей. «Об этом мне стало известно утром. Как вы знаете, недавно в Кыргызстане была образована туристическо-экологическая милиция. Утром я дал поручение. Милиция проводит проверку и выясняет, насколько законно это строительство. На данный момент со стороны компании никакие строительные работы не ведутся. Я поручил обследовать местность с дрона, чтобы зафиксировать все ели», — сказал он. Кожоев добавил, что земля, которая указывается в рекламе компании, относится к Государственному агентству лесного хозяйства. «Этот вопрос находится под моим контролем. Без разрешения вырубать деревья никто не будет. Я первый противник браконьерства и вырубки леса», — заверил полпред президента. При этом, ни мэрия Каракола, ни акимиат Ак-Суйского района информацией о предстоящем строительстве не владеют.

