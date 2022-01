В Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана жители несколько дней подряд выходят на акции протестов из-за повышения цены на газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны. Сначала минэнерго страны сообщило, что не может влиять на стоимость газа, так как она формируются рынком. Однако, после усиления протестов, президента Касыма-Жомарта Токаев поручил разобраться в ситуации. Вскоре в правительстве Казахстана заявили, что намерены урегулировать цены на газ, который используется для заправки авто. Власти заявили, что рост стоимости голубого топлива мог произойти из-за ценового сговора местных заправочных станций. Протестующая против повышения цен на газ жительница Жанаозена высказывает свои недовольства акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, 3 января 2022 года. Фото: Сания Тойкен / RFE/RL Протесты По данным казахстанских СМИ, сотни жанаозенцев начали выходить на акции протестов утром 2 января. К концу дня 3 января число протестующих выросло до тысячи и они стали митинговать возле здания акимата. Протестующие возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). По словам министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева, от 70 до 90% автомобилей в Мангистауской области заправляются газом. Выросшая же с нового года цена делает голубое топливо недоступным для жителей этого региона. «Цены на газ, который у нас же и добывают, подняли до небес. У нас все зависит от газа. Если газ дорожает — дорожает все. У простых людей и так низкие доходы, а станет еще хуже. Пусть снизят цены на газ до 50-60 тенге. Или пусть повысят нам зарплаты до 200 тысяч тенге. Иначе мы не выживем, когда все дорожает. Власти говорят, что газа не хватает, что построенный 50 лет назад завод изношен, устарел. А что они делали на протяжении 30 лет? Спали?» — цитирует казахстанское бюро «Радио Свобода» одного из протестующих. Жители Жанаозена у акимата, где протестуют против повышения цен на газ. Мангистауская область, 3 января 2022 года. Фото: Сания Тойкен / RFE/RL Позже из-за повышения цен на газ на акцию протеста вышли и жители города Актау Мангистауской области. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на топливо. Там группа протестующих вечером 2 января перекрыла центральную дорогу. По данным «Радио Свобода», в поддержку протестов в Жанаозене вышли десятки жителей Нур-Султана, Алматы, Актобе и других городов Казахстана. Некоторых активистов, выразивших солидарность протестам, задержали правоохранители. Реакция властей 2 января минэнерго Казахстана заявило, что ни акимат региона, к которому апеллируют протестующие, ни само ведомство не может влиять на цены на газ, которые формируются рынком. Но уже в ночь на 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что поручает правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене». При этом он подчеркнул, что «демонстранты не должны нарушать общественный порядок». Касым-Жомарт Токаев. После усиления протестов и поручения президента страны в правительстве Казахстана сообщили, что намерены урегулировать цены на газ в Мангистауской области. По их данным, собственники местных заправок «в рамках социальной ответственности бизнеса» стоимость газа уже временно снизили с 120 до 85-90 тенге (с 23 до 16-17 сомов) за литр. Министр энергетики же заявил, что заправочные станции (АЗС) в Мангистауской области подозреваются в ценовом сговоре — начато расследование. По его словам, с учетом затрат на логистику себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 80 тенге (15 сомов) за литр. «Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге (от 19 до 23 сомов) за литр. Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге (3-7 сомов) за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь месяц мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тысяч тенге (2329 сомов) за тонну, что, по нашему мнению, также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать, что возможны ценовые спекуляции среди АЗС», — заявил глава минэнерго Магзум Мирзагалиев. Днём 4 января президент Токаев сообщил, что в Актау приступила к работе правительственная комиссия и на постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. «Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал он в Twitter. По данным казахстанского издания orda.kz, протестующие остаются на центральных площадях Актау и Жанаозена. Издание пишет пишет, что днем 4 января в Жанаозене вышли на протест около 500 местных жителей, а число протестующих в Актау достигло порядка 2 тысяч человек. Протестующие на центральной площади Жанаозена, 4 января 2022 года. Скриншот с видео orda.kz Расстрел демонстрантов в Жанаозене Один из самых трагических протестов в Жанаозене произошел в 2011 году. В мае того года в моногороде, который существует только благодаря добыче нефти, начались митинги нефтяников за повышение зарплат и улучшение условий труда. Однако власти не реагировали на их требования и переговоры между двумя сторонами ничем не заканчивались. 16 декабря 2011 года — в день празднования 20-летия независимости Казахстана — полиция начала силовой разгон демонстрантов и открыла по ним огонь. По официальным данным, погибли 16 человек и более 100 были ранены. Но, согласно неофициальным данным, число погибших достигает 60-70 человек. Люди бегут с площади в Жанаозене, в день массовых беспорядков 16 декабря 2011 года. Фото: RFE/RL Власти Казахстана тогда отрицали информацию о массовом расстреле демонстрантов в Жанаозене, и отмечали, что все действия представителей правоохранительных органов были «в рамках закона» а оружие применялось «исключительно в целях самообороны». Однако, позже появились видео, свидетельствующие о том, что правоохранители расстреливали безоружных нефтяников. За трагические события в Жанаозене на скамье подсудимых оказались 37 человек. Суд города Актау оправдал в июне 2012 года троих забастовщиков, обвиняемых в организации беспорядков. Шестеро подсудимых попали под амнистию, 17 обвиняемых получили условный срок, еще 11 человек получили наказание от трех до семи лет лишения свободы. Пятеро сотрудников полиции были также осуждены по обвинениям в превышении должностных полномочий во время пресечения беспорядков. Они получили от пяти до семи лет лишения свободы. Тема расстрела демонстрантов в Жанаозене до сих пор замалчивается властями Казахстана.

