Министерство финансов 31 декабря опубликовало уточненный бюджет на 2021 год — это принятый парламентом бюджет с учетом внесенных в него за год изменений. В уточненном бюджете выросли траты на содержание администрации и управделами президента, а также Жогорку Кенеша, при этом расходы кабмина существенно сократились. Администрация президента По данным минфина, в 2021 году бюджет на содержание администрации президента, включая секретариат Совбеза, составил 334,5 млн сомов. Это на 167,7 млн сомов (100,5%) больше утвержденного бюджета. Большую их часть — 101,5 млн сомов — администрация президента получила из бюджета аппарата кабмина. Это произошло из-за реорганизации и структурных изменений исполнительной власти. За счет перетока средств расходы на содержание кабинета министров были уменьшены. Из документов минфина стало известно, что на 10 млн сомов увеличился Резервный фонд президента, а 4 млн сомов потратили на командировочные расходы. Аппарат кабинета министров Уточненный бюджет по аппарату кабмина на прошедший год составил 97,5 млн сомов. Это на 119,1 млн сомов (55%) меньше утвержденного бюджета в 216,6 млн сомов. В минфине уменьшение расходов объяснили тем, что произошли функциональные и структурные изменениями в системе госорганов исполнительной власти и бюджет в 101,5 млн сомов передали администрации президента. На 3,1 млн уменьшили расходы по делимитации и демаркации государственной границы и средства также передали в администрацию президента. Остальные 14,5 млн сомов передали управделами президента. Управление делами президента Бюджет Управления делами президента составил 710,5 млн сомов. Он увеличился на 132,3 млн сомов (22,9%) по сравнению с утвержденным бюджетом. Согласно документу минфина, 53,1 млн. сомов потратили на покупку мебели, компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования (22,3 млн. сомов), а также на ремонт (30,9 млн. сомов). Это удалось сделать за счет перераспределения сэкономленных средств, предусмотренных по статье «Субсидии частным предприятиям» из расходов республиканского бюджета. Часть средств Управление делами президента получило в свой бюджет от других ведомств — 17,2 млн сомов перетекли из расходов администрации президента, 14,5 млн сомов передано из расходов аппарата кабмина, 7,3 млн перетекли из расходов государственного значения и так далее. Здание Жогорку Кенеша. Фото: сайт парламента Жогорку Кенеш Согласно данным минфина, в 2021 году на содержание парламента было потрачено 708,4 млн сомов. Это на 13,5 млн сомов (1,9%) больше, чем закладывалось в утвержденном бюджете. В ведомстве сообщили, что из-за продления деятельности депутатов 6 созыва пришлось увеличить фонд депутатов на 14,4 млн сомов. Также на премию Чынгыза Айтматова Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ выделили 1,7 млн сомов. В целом изменения коснулись бюджета очень многих госорганов и в результате дефицит республиканского бюджета на 2021 год составил 19,211 млрд сомов. Утвержденный дефицит в 8,5 млрд сомов в итоге увеличился на 10,7 млрд сомов. Указ — тотально экономить Президент Садыр Жапаров 3 декабря подписал указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления». В нём глава государства поручил госорганам оптимизировать свои расходы, а парламенту рекомендовал это сделать. Президент, как глава исполнительной власти, поручил кабмину до 1 марта разработать и утвердить программу неотложных мер по оптимизации расходов бюджета и повышению эффективности их использования госорганами на 2022-2023 год. В частности, с 1 марта 2022 года кабмин должен ввести запрет на приобретение любыми госорганами служебных машин и проведение капитальных ремонтов. Также чиновниками должны запретить командировки за рубеж за счёт бюджета. Кроме того, президент рекомендовал Жогорку Кенешу до 1 февраля 2022 года сократить штат работников аппарата Жогорку Кенеша на 30% и снизить расходы на содержание депутатов парламента, которые обеспечиваются за счет госбюджета (канцелярские товары и технические средства, ежемесячная компенсация за аренду жилья, бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории страны, использование средств связи). При этом на первом заседании 7 созыва депутаты заговорили об увеличении количества помощников и консультантов. Читать по теме: Указ — тотально экономить. Президент поручил кабмину оптимизировать расходы, а парламенту — «рекомендовал» Соавторка материала: Анна Капушенко.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!