Протесты в Казахстане не утихают. Власти уже пообещали снижение цен на сжиженный газ, отставку правительства Аскара Мамина, но массовые протесты продолжаются.

В Алматы штурмовали акимат. Протестующие ворвались в здание акимата, выбили окна и двери.

Протестующие направились в сторону президентской резиденции. Около 16:00 появились сообщения, что здание резиденции горит.

Горели также здания городской прокуратуры и администрации.

Горит здание администрации Алматы pic.twitter.com/5g6qX4uj3D — Рустем Адагамов (@adagamov) January 5, 2022

У здания городской администрации Алматы была слышна беспорядочная стрельба из автоматического оружия.

У здания городской администрации Алматы слышна беспорядочная стрельба из автоматического оружия pic.twitter.com/doi32IflPs — Рустем Адагамов (@adagamov) January 5, 2022

В Актобе люди штурмовали областной акимат. Толпу перед оттеснили слезоточивым газом. Потом появилось видео с ранеными после взрывов.

В Усть-Каменогорске с военных срывали погоны.

А в Актау у военных забрали обмундирование.

Прошли протесты и в Павлодаре.

И в Семее.

Также известно о протестах в Балхаше.

Затяжные митинги в Казахстане

Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны.

Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов).

Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять и задерживать.

Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!).