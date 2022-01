Протесты в Казахстане не утихают. Власти уже пообещали снижение цен на сжиженный газ, отставку правительства Аскара Мамина, но массовые протесты продолжаются. В Алматы штурмовали акимат. Протестующие ворвались в здание акимата, выбили окна и двери. Протестующие направились в сторону президентской резиденции. Около 16:00 появились сообщения, что здание резиденции горит. Горели также здания городской прокуратуры и администрации. Горит здание администрации Алматы pic.twitter.com/5g6qX4uj3D — Рустем Адагамов (@adagamov) January 5, 2022 У здания городской администрации Алматы была слышна беспорядочная стрельба из автоматического оружия. У здания городской администрации Алматы слышна беспорядочная стрельба из автоматического оружия pic.twitter.com/doi32IflPs — Рустем Адагамов (@adagamov) January 5, 2022 В Актобе люди штурмовали областной акимат. Толпу перед оттеснили слезоточивым газом. Потом появилось видео с ранеными после взрывов. В Усть-Каменогорске с военных срывали погоны. А в Актау у военных забрали обмундирование. Прошли протесты и в Павлодаре. И в Семее. Также известно о протестах в Балхаше. Затяжные митинги в Казахстане Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны. Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять и задерживать. Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!).

