Таджикская сторона без объяснения причин выдворила из страны 50 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в погранслужбе ГКНБ. Первые 47 кыргызстанцев пересекли границу из Таджикистана 2 января примерно в 20:20 через пункт пропуска «Карамык». Они уроженцы Жергетальского района Таджикистана, а члены их семей проживают в Таджикистане и имеют таджикское гражданство. Еще троих выдворили 4 января. Они законно находились на территории Лахшского (Жергетальского), Мургабского и Горно-Бадахшанского районов Таджикистана и были временно зарегистрированы по месту проживания. «Однако 2 и 4 января 2022 года таджикские власти без объяснения причин и, не разрешив попрощаться с родными, в течение 24 часов выдворили из Таджикистана 50 граждан Кыргызстана», – говорится в сообщении. По информации Погранслужбы, граждане Кыргызстана вернулись на родину через пункты пропуска «Карамык-автодорожный» и «Бордобо-автодорожный. Таджикская сторона информацию погранслужбы Кыргызстана пока не прокомментировала. Приграничные конфликты На кыргызско-таджикской границе периодически бывает неспокойно. Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Так, 1 декабря на кыргызско-таджикской границе неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Погранслужба Кыргызстана рассказала, что уже начались поиски стрелявших. Также участились случаи похищения кыргызстанцев таджикскими военнослужащими. В МИД Кыргызстана заявили, что они ведут переговоры по их освобождению. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 189 человек. Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!