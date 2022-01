Комендант города Алматы в Казахстане Канат Таймерденов заявил, что в результате протестов пострадали более 500 человек среди гражданских лиц. Его цитирует казахское издание Informburo.kz. По его словам, среди пострадавших оказались 130 женщин и стариков. Он также призвал всех разойтись с улиц Алматы. Комендант добавил, что в ночь на 5 января в Алматы активизировались «экстремистские группировки» и в результате их действий сожжены свыше 120 машин. Разгромлены 120 магазинов, 180 предприятий общепита и порядка 100 офисов частного бизнеса. Протесты в Алматы и продолжаются уже несколько дней, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ранее митингующие в городе захватили здание городской администрации, где затем произошел пожар. Режим ЧП из-за продолжающихся митингов введен также в Нур-Султане, Алматинской и Мангистауской областях. Сами протесты начались с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.

