В Кара-Суйском районе Ошской области на заднем сидении автомобиля нашли тело женщины. Об этом «Клоопу» сообщили в Ошском областном управлении безопасности дорожного движения.

Сообщается, что 4 января примерно в 21:50 инспекторы ООБДД и специального полка «Шумкар» МВД несли службу на автомобильной дороге Бишкек—Ош, на участке дороги в селе Медресе Кара-Суйского района.

В это время к ним подъехала мужчина на автомобиле «ДЭУ Тико». Он сообщил, что на повороте в машине ссорятся двое человек. Сотрудники милиции приехали на указанное место и увидели, как оттуда отъезжает автомобиль марки «Хендай Соната». Милиционеры поехали за машиной и при досмотре обнаружили на заднем сиденье автомобиля тело женщины.

Водителя автомобиля жителя Кара-Суйского района М.А., 1983 года рождения задержали и водворили в ИВС. Умершей оказалась жительница города Ош Г.Т., 1991 года рождения.

Автомобиль водворили на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы.

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