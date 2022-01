Обновлено в 23:24. В городе Талдыкорган в Алматинской области демонстранты снесли памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом пишет казахстанское издание «КазТаг». Этот памятник был установлен в городе в 2016 году. Фото: «КазТаг». А вот как сносили памятник протестующие. Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. Он правил страной бессменно почти 30 лет. Первый памятник Назарбаеву установили в 2011 году в парке Первого президента в Алматы. Позже памятники Назарбаеву начали появляться по всей стране. Назарбаев имеет различные титулы, в том числе и звание Елбасы — лидер нации. Назарбаев покинул пост президента добровольно в марте 2019 года, но несмотря на это продолжал сильно влиять на ситуацию в стране. Его Дарига Назарбаева дочь сначала председательствовала в сенате, а после осталась просто депутатской парламент. Сам Назарбаев все это время возглавлял Совет безопасности Казахстана, у которого по Конституции достаточно широкие полномочия по выработке решений для главы государства по широкому кругу вопросов. Эту должность он мог занимать пожизненно, но 5 января нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отныне он возглавляет Совбез. Такое заявление он сделал на фоне непрекращающихся протестов по всей стране. Он отметил, что «намерен действовать максимально жёстко» по отношению к демонстрантам, которые продолжают митинговать. Читать по теме: Токаев: Я возглавил Совет безопасности и буду действовать жестко Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял Токаев. Из-за протестов, охвативших ряд крупных городов, власти ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. Несмотря на это, протестующие продолжают выходить на митинги в разных городах по всему Казахстану.

