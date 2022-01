Казахское издание Orda.kz сообщило в своем телеграм-канале, что в Алматы захвачен аэропорт. В пресс-службе Международного аэропорта Алматы корреспонденту Orda.kz подтвердили захват здания. «Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», – цитирует издание сотрудника пресс-службы. Также это издание сообщило, что захват аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, который должен был вылететь из города в полночь. «Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолёты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: “Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», – рассказал Еликбаев корреспонденту Orda.kz, находясь в гостинице близ аэропорта. Кроме того, известно, что рейс Москва — Алматы, вылет которого был запланирован в 20:55 по московскому времени из столичного аэропорта Шереметьево, отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. «К сожалению, рейс отменен»,— сообщается на сайте аэропорта, но о причинах не сообщается. Информагентство «РИА Новости» сообщило, что кувейтский лоукостер Jazeera Airways временно приостановил рейсы в аэропорт Алматы. Также приостановила вылеты в Алматы белорусская «Белавиа». Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации и подожгли его. В СМИ также появилась информация о том, что митингующие добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Митинги в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Из-за протестов, охвативших ряд крупных городов, власти ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. На фоне протестов президент страны возглавил Совет безопасности, которым раньше руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. По всей стране отключен интернет и прекратили вещание несколько телеканалов, сайты разных изданий и госведомств не работают.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!