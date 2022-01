Российские власти отреагировали на протесты в Казахстане, которые охватили ряд крупных городов страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Казахстана не обращались к России за помощью из-за беспорядков в стране. «Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал он в интервью «РИА Новости». В МИД России же сообщили, что следят за ситуацией в Казахстане и надеются на «скорейшую нормализацию положения в стране». «Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих», — говорится в обращении. В МИД России добавили, что продолжают следить за развитием событий. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Из-за протестов, охвативших ряд крупных городов, власти ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. Несмотря на это, протестующие продолжают выходить на митинги в разных городах по всему Казахстану. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что в госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы, произошел пожар.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!