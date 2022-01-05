Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

⚡️Режим чрезвычайного положения введён по всему Казахстану. — Vласть (@Vlastkz) January 5, 2022

Ранее такой режим был введен в столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы, а также в двух областях — Мангистауской и Алматинской.

Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации.

Для разгона митингующих власти ввели в Алматы и Нур-Султан военных и тяжелую технику.

Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что митингующие добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы, произошел пожар. Кроме того, появились сообщения, что захвачено отделение Комитета нацбезопасности в Алматы.

К вечеру 5 января власти страны заблокировали интернет — не работают сайты изданий и госорганов. Также приостановили свое вещание некоторые телеканалы, в том числе и КТК, большей частью акций которого владеет фонд Нурсултана Назарбаева.

Это уже четвертый день протестов, которые идут в нескольких городах Казахстана. Все началось с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ.

Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января.

Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Сам Токаев возглавил Совет безопасности, которым раньше руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также Токаев заявил, что «будет действовать жестко» в отношении митингующих.