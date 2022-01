В пресс-службе мэрии Бишкека 5 января сообщили, что в аудиторская проверка муниципального предприятия «Тазалык» за 2020 год выявили там финансовые нарушения на сумму 54 млн сомов. В мэрии считают, что такая системная коррупция в предприятии привела к ситуации с гибелью трех сотрудников «Тазалык», которых сбили машины. При этом, как связан автонаезд трех разных водителей с коррупцией в самом «Тазалыке», не объяснили. «Большая часть ущерба бюджету предприятия было нанесено путем проведения незаконных госзакупок, списания расходов на топливо и запасные части, необоснованных выплат руководителям. Также имели место абсурдные растраты денежных средств “Тазалыка” на алкогольные напитки и сигареты», — отметили в мэрии. В муниципалитете также сообщили, что в 2021 году провели 19 аудиторских проверок, после которых выявили нарушения на 210 млн 535 тысяч сомов. Материалы по аудиту по 13 объектам передали в правоохранительные органы. Также в мэрии добавили, что они поддерживаю петицию горожан о покупке уборочной спецтехники, чтобы обезопасить сотрудников «Тазалык». За последние два месяца в аварии погибли три сотрудника «Тазалыка». В ночь на 18 декабря 2021 года насмерть сбили 61-летнего сотрудника предприятия. В пресс-службе Патрульной милиции тогда сообщили, авария произошла примерно в 01:20 часов на улице Исхака Масалиева. Сообщалось, что водитель был в нетрезвом состоянии и его машину отправили на штрафстоянку. Еще одно ДТП произошло 12 декабря 2021 года на проспекте Жибек Жолу. Там также насмерть сбили 41-летнего сотрудника «Тазалык», который скончался по дороге в больницу. Тогда из фонда мэра семье погибшего сотрудника была оказана материальная помощь в размере 50 тысяч сомов. Кроме этого «Тазалык» обещал выплатить его семье компенсацию согласно Трудовому кодексу, поскольку сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей. Третий случай с автонаездом на сотрудника «Тазалык» произошел 4 января 2022 года, когда сотрудник службы подметал проезжую часть на улице Шабдан Баатыра в районе ТЭЦ. 35-летний работник погиб на месте. После этого, в столичной мэрии сообщили, что они намерены принять меры, чтобы обезопасить и минимизировать труд работников, которые убираются на центральных улицах города. «В данное время муниципальным службам Бишкека уже поручено использовать мобильные дорожные знаки (конусы, установки) со светоотражающими элементами при уборке улиц», — сообщили в мэрии. В муниципалитете пояснили, что погибший сотрудник «Тазалыка» был при полном обмундировании и в спецжилетке со светоотражающими элементами. По предварительным данным, автомобиль был праворульным, и водительница, совершая обгон, не увидела человека на дороге. Семье погибшего будет выделено 50 тысяч сомов из резервного фонда.

