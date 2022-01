Председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева 4 января госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию. Об этом в ночь на 5 января сообщили ряд СМИ ссылаясь на собственные источники. AKIpress пишет, что Ташиева госпитализировали в «красную зону» Республиканской инфекционной больницы. «Известно, что главу комитета госпитализировали днем 4 января. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Камчыбек Ташиев сдал тест на COVID-19 — результаты будут готовы к утру», — сообщает kaktus.media. В пресс-центре ГКНБ о госпитализации Ташиева не сообщали. Ташиев уже болел пневмонией летом 2020 года. Тогда у него выявили острую и двустороннюю пневмонию и его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

