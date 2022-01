Российская служба BBC 5 января сообщила о пожаре в госрезиденции президента Казахстана Касыма-Жоомарта Токаева, которая находится в Алматы. Казахское издание Vlast.kz в своем телеграм-канале также сообщило, что у госрезиденции собралось несколько тысяч человек. «Они пытаются прорваться на территорию Алматинской резиденции президента. Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», — говорится в сообщении. Ранее в Алматы митингующие уже захватили здание городской администрации, которое находится на площади Республики. «Протестующие выбили окна и двери и заходят в здание. Силовики по-прежнему применяют в отношении них светошумовые гранаты», — сообщает издание. На самой площади были слышны взрывы светошумовых гранат, а в здании захваченной администрации начался пожар. Площадь Республики стала основным эпицентром событий в Алматы с вечера 4 января. Это уже четвертый день протестов, которые идут в нескольких городах Казахстана. Все началось с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов, Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также в столице страны Нурс-Султане (Астана) и в городе Алматы введен режим ЧП и комендантский час. Режим ЧП также объявлен в Мангистауской и Алматинской областях. Несмотря на это, протесты все еще продолжаются в разных городах страны. Фото на главной иллюстративное.

