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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Такое решение было принято из-за «обострения ситуации и в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан». ЧП вводится с 5 января с 01:30 до полуночи 19 января 2022 года.

Также в Алматы и Мангистауской области введен комендантский час, он будет действовать с 23 часов до 7 утра в период действия чрезвычайного положения.

На весь период чрезвычайного положения будет ограничен въезд и выезд из Алматы и Мангистау, запрещены любые мирные собрания и забастовки.

Ранее Токаев попросил демонстрантов «проявить благоразумие» и не поддаваться на провокации, как внутри страны так и извне.

«Не поддавайтесь эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконные. Это преступление, за которое может последовать наказание. Власть не падет!» — заявил он.

К слову, для разгона митингующих в Алматы и Астане применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Токаев добавил, что стране не нужен конфликт, поэтому стоит прийти к диалогу.

«Обращаюсь к молодежи! Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким», — сказал он.

Президент Казахстана пообещал, что все законные требования митингующих будут учтены и по ним будут приняты меры.

«5 января состоится совещание по всем этим вопросам, надеюсь на ваше благоразумие», — сказал он.

Затяжные митинги

Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны.

Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов).

Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять задерживать.

Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!).