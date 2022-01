Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января обратился к гражданам, которые вышли на митинг во всех крупных городах страны. Изначально причиной митингов стала высокая цена на газ в Мангистауской области. После того, как власти пообещали ее снизить, митингующие стали требовать отставки правительства и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В своем обращении действующий президент Казахстана Токаев попросил демонстрантов «проявить благоразумие» и не поддаваться на провокации, как внутри страны так и извне. В некоторых городах к митингующим присоединились члены оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и стали требовать вернуть в страну лидера Мухтара Аблязова, который живет во Франции. Деятельность «ДВК» признана в Казахстане экстремистской и запрещена на всей территории республики. «Не поддавайтесь эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконные. Это преступление, за которое может последовать наказание. Власть не падет!» — заявил он. К слову, для разгона митингующих в Алматы и Астане применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Токаев добавил, что стране не нужен конфликт, поэтому стоит прийти к диалогу. «Обращаюсь к молодежи! Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким», — сказал он. Президент Казахстана пообещал, что все законные требования митингующих будут учтены и по ним будут приняты меры. «5 января состоится совещание по всем этим вопросам, надеюсь на ваше благоразумие», — сказал он. Затяжные митинги Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны. Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять задерживать. Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!). Читать ещё: Протесты в Казахстане: Правительство пообещало снизить цену на газ в Мангистауской области

