Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением. В нём он сообщил, что Совет Безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отныне возглавляет он. «В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненные. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем мной был введён в ряде регионов режим ЧП. Это необходимая мера», — сказал он. Он подчеркнул, что «обязан защищать безопасность и спокойствие граждан, беспокоиться о целостности Казахстана». «Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил он. По его словам, сейчас речь идет о безопасности граждан Казахстана, которые «обращаются с многочисленными просьбами защитить их жизнь и жизнь семей». «Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — заявил он. Он пообещал вскоре выступить с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. «Что бы ни было, я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными», — заявил Токаев. В заключение он поблагодарил полицию и военных, которые приняли на себя «удар воинствующих группировок и понесли потери». Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Из-за протестов, охвативших ряд крупных городов, власти ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. Несмотря на это, протестующие продолжают выходить на митинги в разных городах по всему Казахстану. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что в госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы, произошел пожар.

