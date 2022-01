В Актобе милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих, которые разбивали окна акимата и хотели прорваться в здание. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем». На кадрах видно, что протестующие после взрыва разбегаются с крыльца администрации. Очевидцы говорят, что есть раненые среди граждан, однако официальных сведений о пострадавших пока не поступало. Казахстанцы протестуют в Актобе с 4 января. Вчера участники протеста требовали, чтобы к ним вышел аким Актюбинской области Ондасын Оразалин, но он не появился. В городе приостановлено движение общественного транспорта. Затяжные митинги в Казахстане Митинги начались в Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана еще 2 января. Там жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны. Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих стали разгонять и задерживать. Митингующие в итоге стали требовать не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева. Самый частый лозунг: «Шал, кет!» (Старик, уходи!).

