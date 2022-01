Протестующие в Алматы захватили здание городской администрации. Об этом сообщает издание Vlast.kz. По их данным, здание захватили несколько тысяч протестующий, которые с начала были на городской площади Республики. «Протестующие выбили окна и двери и заходят в здание. Силовики по-прежнему применяют в отношении них светошумовые гранаты», — сообщает издание. При этом, как отмечают журналисты, военных на площади Республики отводят в сторону, но не применяют к ним физическую силу. На самой площади все еще слышны взрывы светошумовых гранат, а в здании захваченной администрации начался пожар. Протесты в городах Казахстана продолжаются уже четвертый день. Митинги начались с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов). На фоне протестов правительство Казахстана уже ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Несмотря на это протесты митингующие все еще выходят на улицы в Алматы, Актобе, Таразе и других городах страны. Фото на главной Vlast.kz

