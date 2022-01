В Казахстане из-за продолжающихся протестов власти страны ввели режим чрезвычайного положения уже двух городах и двух областях страны. Так режим ЧП введен днем 5 января в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) и Алматиской области. В ночь на 5 января власти ввели чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. Несмотря на это, протестующие продолжают выходить на митинги в разных городах по всему Казахстану. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что в госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы, произошел пожар. Это уже четвертый день протестов, которые идут в нескольких городах Казахстана. Все началось с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Фото на главной: Vlast.kz

